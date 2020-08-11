日盛投顧 2020年8月11號8點6分

◆盤勢分析

1. 原油價格上漲帶動了能源股也推升道瓊指數，消弭了美中緊張局勢加劇的擔憂，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.39% 至 + 1.3%，其中 NASDAQ 最為弱勢，台積電 ADR 下跌 0.2%，聯電 ADR 持平。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續成交量必須要再放大。

（2）、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,717 點) 附近，上檔壓力為 13,031 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口再放大，短線高檔震盪。

3. 櫃買指數下跌 0.64%，收在 164.24 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 觀盤重點：美中關係惡化持續干擾全球股市，台股受惠國際熱錢回流表現相對強勢，短線上只要不出現帶量下殺，盤面仍屬高檔震盪，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者沿 5 日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、IC 設計、TWS、生技、風電股。

5. 晶圓代工龍頭 2330 台積電昨（10）日公布 7 月合併營收 1,059.63 億元，較 6 月歷史新高滑落 12.3%，但仍站穩千億元之上，為歷年最旺的 7 月，年增 25%。法人預估，受惠 5 奈米客戶快速銜接，2330 台積電 8 月合併營收將重拾成長動能，本季單月營收都可望站穩千億元大關，營運逐步走高至 10 月。

6.2454 聯發科 5G 晶片出貨大增，昨（10）日公布 7 月合併營收 266.92 億元，為歷史次高，月增 5.6%，年增逾 29%。隨大陸品牌廠導入聯發科 5G 晶片數量快速攀升，法人看好，2454 聯發科本季動能強勁，8、9 月營收將攻頂，跨越 300 億元大關，改寫台灣 IC 設計業 5G 世代單月營收記錄。

7.2882 國泰金控旗下國泰人壽因轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 踩雷，原已認列損失約 52 億後，再增加認列損失 88 億元，總計國壽已提列損失擴大至 140 億元，未來將再討論是否參與該行的體質改善計畫。倫敦金融時報（FT）報導，在美中僵局持續惡化和美國設法切斷陸企與全球科技產業關係的背景下，蘋果在大陸扶植立訊公司，可能意味蘋果公司想分割 iPhone 供應鏈。報導並引述分析師指出，最終可能看見兩套供應鏈系統，一套供給中國大陸，另一套給其他地區。

8. 超商雙雄 2912 統一超與 5903 全家 10 日公布 7 月營收，受惠振興三倍券，雙創歷史新高，其中以 5903 全家成長幅度最大，年增 13.5%。

