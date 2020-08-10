永大Q2純益3.9億元 年增逾3倍 近5年來同期新高

電梯大廠永大 (1507-TW) 受惠台灣、中國房市回溫，接單與出貨同步成長，第 2 季稅後純益 3.9 億元，季增 167.12%、年增 302%，寫近 5 年來同期新高，每股純益 0.95 元，永大表示，隨著接單量回穩，全年接單目標維持 2.5 萬台、營運可望優於去年。

永大第 2 季營收 37.4 億元，季增 31.09%、年增 15.65%；毛利率 25.22%，季減 1.63 個百分點、年增 2.1 個百分點；營利率 9.52%，季增 1.33 個百分點、年增 5.88 個百分點。

永大上半年營收 65.91 億元，年增 2.34%；毛利率 25.93%，年增 2.28 個百分點；營利率 8.95%，年增 3.92 個百分點；稅後純益 5.36 億元，年增 129.5%，每股純益 1.31 元。

總經理蔡尚育表示，雖然第 1 季受疫情影響，中國電梯市場停滯，不過第 2 季逐漸回穩，上半年出貨量仍較去年同期小幅成長。

展望後市，蔡尚育指出，中國市場 7 月出貨量 1551 台、接單量則有 2545 台，均創同期新高；前 7 月出貨台數 6989 台，年增 37.8%、接單則近 1.2 萬台，年增 13.1%，隨著中國二、三線城市房市景氣回溫，將進一步推升接單、出貨表現，全年接單維持 2.5 萬台目標。

董事長許作名則表示，上任後秉持經營權與所有權分治，讓專業經理人以股東、員工為重心並遵循公司治理原則，藉此可加快推進市占率，對於未來營運有信心。