〈熱門股〉力山訂單能見度看至年底 重回90元攀11個月新高

力山 (1515-TW) 健身機、電動工具機兩大業務接單暢旺，訂單能見度看至年底，第 2 季獲利寫歷年同期新高，7 月營收也同創高，激勵本周股價走強，再度重回 90 元之上，周五 (7 日) 終場收在 91 元，創近 11 個月新高價，股價周漲幅 13%。

力山是美國健身新創公司 Peloton 的飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，去年受惠 Peloton 健身機需求，力山營收年增 27%，達到 79 億元，也推升健身機營收占比由 2018 年的 61% 提升至 72%，增幅遠優於力山本業工具機。

今年首季由於沒有健身機新品出貨、飛輪車出貨回歸正常，及受疫情影響，營運轉淡，不過，第 2 季在疫情驅動下，宅經濟效應發酵，帶動飛輪與跑步機需求大增，推升力山健身機出貨動能大幅增溫，第 2 季營收季增近 33%。

目前力山訂單能見度已達年底，在需求暢旺下，有機會帶動毛利表現較佳的健身機業務，今年營收占比持續攀揚；電動工具機方面，同樣受惠宅經濟發展，居家電動工具 DIY 需求成長，且近其接獲 TTI 高階數位型及傳統桌上型電動工具機大單，挹注營收動能。

力山 7 月營收 10.83 億元，月增 46.3%，年增 63.4%，創單月新高；累計前 7 月營收 43.8 億元，年增 3%。第 2 季稅後純益 1.31 億元，較上季、去年同期均成長 47.2%，每股純益 0.72 元；上半年稅後純益 2.2 億元，年減 76%，每股純益 1.21 億元。