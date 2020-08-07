高球球具代工廠鉅明上半年獲利腰斬 EPS 1.01元

高球具代工大廠鉅明 (8928-TW) 今 (7) 日公布最新財報，上半年稅後純益 5146 萬元，年減 57.83%，每股純益為 1.01 元，目前國際高爾夫品牌業者採分散開發、採購時間的經營模式，有助代工業者第三季淡季取得較佳訂單。

鉅明第二季營收 3.88 億元，毛利率 15.81%，季增 0.35 個百分點，年減 2.65 個百分點，稅後純益 905 萬元，季減 78.66%，年減 80.18%，單季每股純益為 0.18 元；2020 年上半年營收 9.99 億元，毛利率 15.6%，年減 4 個百分點，上半年稅後純益 5146 萬元，年減 57.83%，每股純益為 1.01 元

目前，品牌高爾夫球具廠持續轉單到中國以外地區，鉅明本身也加速在台投資擴廠，以 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元。鉅明主管指出，投資高雄市新廠占地 3185 坪，預計最快在 2021 年年底投產。

鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made，Taylor Made 的另一下單對象是明安 (8938-TW)，目前明安也為因應美中貿易戰，著手在越南進行擴廠。