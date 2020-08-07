◆盤勢分析

1. 市場持續關注新一輪刺激法案進展，美國上週申請失業救濟金人數降幅優於預期，在科技股強勢領漲下，周四那斯達克指數收盤登上 11000 點關卡，終場除費半指數小跌 0.12%，其餘三大指數同步呈現上漲，漲幅介於 0.64%~1.00% 之間，台積電 ADR 下跌 1.37%；聯電 ADR 上漲達 7%。

2. 周四權值指標股 2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光、2317 鴻海全數上漲，支撐指數呈高檔震盪格局、持續站穩在 5 日線之上，終場加權指數上漲 111.2 點，收在 12,913.5 點，漲幅為 0.87%，成交金額為 2601.61 億元，目前已連續三個交易日上漲，籌碼方面，周四三大法人合計買超 31.72 億元：外資買超 38.89 億元、投信買超 4.38 億元、自營商賣超 11.54 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，價量配合得宜有利多方行情延續，後續短線上攻勢若休息、回測 5 日線，不宜帶量。

(2)、均線：目前指數守穩在 5 日線 (約 12,721 點)、10 日線(約 12,635 點) 之上，目前短、中、長期均線呈多頭排列，短線上可以 5 日線作為支撐。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，K 值站穩 60 之上，有利多方。

4. 櫃買指數周四表現與加權指數不同調，早盤走高後由紅翻黑，終場下跌 0.52%，收在 166.11 點。櫃買指數自 7/29 起已連續六個交易日上漲，獲利了結賣壓須做消化，短線下檔可以月線 (約 164.9 點) 作為支撐。

5. 觀盤重點：周四加權指數續漲，主要功臣為多檔權值股走強挹注多方動能，目前多方仍有再次挑戰 13,000 點大關的企圖心，但留意越臨近 13,000 點，中小型股波動可能率先放大，現階段類股輪動快速，可適度將股價位階處於高檔之持股，換股至營收表現佳、回測短期均線不破、股價基期相對低之趨勢成長股，後續選股方向，可關注 5G 受惠股、半導體、運動風、生技醫材，及不受匯損干擾之營建、食品類股。

6.5483 中美晶與 8086 宏捷科於 6 日共同宣布，中美晶將認購宏捷科發行私募普通股 4500 萬股，每股價格 77.7 元，將取得宏捷科 22.53% 持股，並成為最大股東，宏捷科也將因此取得 34.965 億元資金，雙方將合作加速開發氮化鎵 (GaN) 產品。就產業面角度，氮化鎵具有發展契機，未來具有成長潛力，而中美晶持續擴大在半導體領域的佈局，預期有利擺脫過去不易獲利的太陽能股形象。

7. 高通旗艦級 5G 晶片「驍龍 865」系列熱銷，許多非蘋手機品牌導入高階機種使用，而「驍龍 865」系列採 2330 台積電 7 奈米製程生產，由於是旗艦款晶片，價格也較高，後續追單可期，有利台積電市佔率維持高檔。

8. 驅動 IC 大廠 3034 聯詠第二季財報出爐，單季稅後淨利 25.57 億元，改寫單季歷史新高，每股淨利 4.20 元，展望第三季，聯詠預期，在大尺寸及小尺寸驅動 IC、系統單晶片（SoC）等出貨暢旺下，第三季合併營收將可望季成長 7.5～10.8％。

9.2313 華通 7 月營收 50.8 億元、月增 14.9％、年增 6.23％，為今年以來新高。5G 手機因主板規格提升、HDI 需求持續高檔，有利華通下半年高階 HDI 產能持續滿載，高階 HDI 需求吃緊態勢可望延續至 2021 年。

