◆盤勢分析

1. 受迪士尼財報亮眼、嬌生和美國政府達成 10 億美元疫苗採購協議、美國國會對新一輪刺激法案取得進展等消息激勵，周三美股四大指數漲多跌少，除費半指數小跌 0.1% 之外，其餘三大指數皆呈現上漲，漲幅介於 0.52%~1.39% 之間，台積電 ADR 上漲 1.80%。

2. 周三權值指標股 2330 台積電、2454 聯發科維持高檔強勢整理格局，指數於高檔不墜、持續站在 5 日均線之上，半導體設備、生技防疫、PCB 成盤面主流，中小型成長股表現空間放大，終場加權指數上漲 92.38 點，收在 12,802.30 點，漲幅為 0.73%，成交金額為 2398.31 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 12.09 億元：外資賣超 2.91 億元、投信買超 16.86 億元、自營商賣超 1.86 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，價量配合得宜有利多方行情延續，後續短線上若出現震盪回測 10 日線，不宜帶量。

(2)、均線：目前指數守穩在 5 日線 (約 12,683 點)， 10 日線(約 12,585 點) 之上，短線上均線呈多頭排列，下檔可以 10 日線作為支撐。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，K 值站穩 50 之上，有利多方。

4. 櫃買指數周三仍延續多方格局，終場上漲 1.21%，收在 166.98 點，目前已攻上月線 (約 165.4 點) 大關，資金流入中小型成長股。

5. 觀盤重點：加權指數守穩於 5 日線之上，多方仍有再次挑戰 13,000 點大關的企圖心，在跌破 10 日線之前，短線仍以震盪偏多格局看待，但現階段類股輪動快速，追價操作強勢股仍建議控管資金水位，後續選股方向，可關注 5G 趨勢受惠股、半導體、績優蘋概、生技醫材，及不受匯損干擾之營建類股，另外，近日逐漸步入第二季財報公告的密集期間，財報利多可望發酵，第二季營收成長、受法人買盤青睞，回測短期均線不破之個股，可作留意。

6.3008 大立光因部分客戶啟動拉貨，7 月合併營收以 46.12 億元連續二個月走揚，表現優於公司「7 月的拉貨動能與 6 月相當」的原有預期，目前公司對 8 月營運看法也偏向正向，釋出「有機會比 7 月再好一點」的展望。大立光即將於 8/11 除息，將配息 79 元，隨著後市看法樂觀，市場法人認為有望在 8 月完成填息。

7. 砷化鎵代工廠 8086 宏捷科、太陽能廠 5483 中美晶於 5 日雙雙公告，因有重大消息公告，預計 6 日將暫停交易，市場揣測，雙方可能在化合物半導體新材料上進行策略結盟，強化在砷化鎵、氮化鎵應用領域佈局。

8. 受惠 iPhone 11、遊戲機拉貨，2317 鴻海 7 月合併營收達 4033.26 億元，寫下歷年同期新高，月增 11.87%、年增 1.34%。今年受疫情、封城等因素影響，Apple 新品製造進度約遞延 1 個月，預期鴻海主要營收貢獻將集中在第四季，長線而言，鴻海持續切入電動車、自動化機器人，預期有利優化毛利率表現。

9.IC 設計大廠 2379 瑞昱於 5 日舉行線上法說並公布財報，受惠居家辦公趨勢帶動，第 2 季稅後純益 20.28 億元，季增 24.3%、年增 9.9%，每股純益 3.97 元，瑞昱表示對於接下來的營運審慎樂觀。市場法人看好主動抗噪功能 (ANC) 的 TWS 晶片預期將於下半年投產，有利挹注營收成長。

