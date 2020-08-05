工程師自台返日確診新冠肺炎 指揮中心：中低感染風險國移除日本

中央流行疫情指揮中心表示，今 (5) 日台灣新冠肺炎零確診，維持在 476 例，不過，接獲日方通報，有 1 名日籍男性工程師自我國返回日本後確診，為無症狀感染者。有鑑於日本疫情持續升溫，我國決議，將日本從「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家移除。

指揮中心說明，經瞭解，這名日本籍 30 多歲男性，今年 6 月 15 日來台，6 月 30 日起於北部某公司工作，8 月 1 日返日，機場採檢為陽性，個案迄今均無症狀，我方已展開疫調，並掌握接觸者共 80 人，其中 36 人列居家隔離。

指揮中心表示，日本疫情快速上升，近期單日新增病例數大多超過千例，且疫情集中在與我國往來密切的都市地區，有鑑於此，自即日起，將日本從「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」中低感染風險國家移除。

目前低感染風險國家或地區，分別為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸；中低感染風險國家或地區則有韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

國際疫情復燃，全球累計超過 1851 萬例確診，死亡人數也突破 70 萬大關，其中以美國、巴西、印度案例最多。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉空間的八大場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動，務必配戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。