慧洋7月轉盈 終結連5月虧損 下半年轉樂觀

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 7 月自結獲利，稅前盈餘 260 萬元，每股純益 0.003 元，終結連 5 個月虧損，重回獲利，不過，累計前 7 月仍虧損 4.2 億元，每股虧損 0.59 元，慧洋說明，6 月下旬開始見到需求回補，帶動運價回升，整體散裝航運市況好轉，下半年將較上半年樂觀。

慧洋 7 月合併營收 10.3 億元，月增 13.82%，年減 12.82%，年減幅已較過去 5 個月每月衰退 20% 收斂；前 7 月合併營收 65.48 億元，年減 18.35%。 7 月營業利益 1.56 億元，營益率也由 6 月 2% 回升至 15%。

慧洋表示，散裝航運在 6 月下旬迎來需求回補，公司把握時機與租家鎖定第三季以後的換約，預期未來營運將進一步回穩。

從 BDI 指數走勢來看，由於各國需求回補潮帶動，指數從 3 月最低 393 點回到 7 月初最高 1956 點，漲幅逼近 400%，近期各指數雖小幅修正，仍優於第二季的谷底。

慧洋認為，中國近期水患災後重建將需仰賴國外進口大宗原物料，再加上上半年中國實際從美國進口總額僅達今年貿易協議目標採購量的 23.3%，將有助於散裝航運需求持續提升，預料下半年將較上半年明顯樂觀。

慧洋今明兩年交船計畫仍按既定時程進行，上半年已順利交付 6 艘節能新船，其中 2 艘裝設脫硫器設備，而年底將如期交付輕便型散裝貨輪 1 艘、超級極限型 1 艘，明年預定交付 6 艘最新節能新船，同時，將視市場行情評估處分老舊船舶，維持船隊運力和輕齡化優勢。