國銀海外分行踩雷增提呆帳準備 6月虧損5000萬元

金管會今 (4) 日公布本國銀行最新營運概況，受疫情影響，許多銀行海外分行增提呆帳準備，使得國銀海外分行 6 月單月虧損 5000 萬元，若扣除 2016 年兆豐銀遭美國裁罰個案，國銀海外分行創金融海嘯以來首見單月虧損。

據金管會統計，截至今 (2020) 年 6 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 30 兆 8281 億元，較上月底增加 2004 億元；逾期放款金額為 769 億元，較上月底增加 20 億元；逾期放款比率為 0.25%，較上月底增加 0.01 個百分點，較去年同期增加 0.02 個百分點。

而本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 549.78%，較上月底 563.14%、減少 13.36 個百分點，金管會表示，整體國銀的備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

在獲利方面，國銀上半年稅前盈餘 1644 億元，比去年同期衰退 14.7%，其中，因為海外疫情嚴峻，許多銀行海外分行增提呆帳準備，使得國銀海外分行 6 月單月虧損 5000 萬元。

其中又以中國信託新加坡分行增提金額最大，主要是新加坡爆發興隆集團破產案，而中國信託因為踩雷，所以從第一季起陸續提列備抵呆帳，6 月又增提 13.5 億元。

金管會表示，上一次國銀海外分行發生單月虧損，是 2016 年 8 月，當時因兆豐銀行遭美國裁罰 1.8 億美元，使得國銀海外分行單月大虧 37.4 億元。不過若扣除兆豐此裁罰個案，上一次國銀海外分行單月虧損則是 2009 年 12 月單月虧損 27.4 億元。