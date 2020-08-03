大同6月稅後虧損4.86億元 較去年同期收斂 每股虧0.07元

大同 (2371-TW) 經營權之爭持續延燒，外資更連 10 日賣超逾 8 萬張，今 (3) 日公告自結，6 月稅後虧損 4.86 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.07 元。

大同今年股東會改選董事引發議論，外資連日站在空方，今日再賣大同 4.4 萬張，累計 10 日賣超超過 8 萬張、金額逾 12 億元。

大同家電業務方面，大同旗下大同綜合訊電表示，上半年雖然調整門市數量，從 168 家降至 155 家，不過整體業績逆勢成長 10% 以上，且轉虧為盈，其中電鍋銷量年增 10%，洗衣機、空氣清淨機、冷凍櫃同樣表現不俗。

不過，因去年下半年有汰舊換新、貨物稅等政策，基期高，預期今年下半年成長幅度並不顯著，法人估，下半年業績估持平上半年或小幅成長。

大同公司派在今年股東會中，引用《企業併購法》第 27 條排除市場派過半表決權，拿下 6 席一般董事、3 席獨立董事；市場派全軍覆沒，並向經濟部申請召開股東臨時會，全面改選董事及獨董。

公司派認為，香港地產商任國龍過去違法買大同股票涉及中資疑慮，儘管已全數出清，但實則漂白換手，最終受益人仍是任國龍，呼籲政府要先查核中資問題，再審股臨會一案。