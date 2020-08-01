〈熱門股〉大同經營權白熱化 股價跌破20元寫近5個月新低

大同 (2371-TW) 今年股東會後紛擾不斷、經營權之爭持續延燒，外資連日站在空方並大舉出脫持股，本周賣超 3.5 萬張，股價跌破 20 元，週五 (31 日) 收跌停價 16 元，周跌幅逾 2 成，寫近 5 個月來新低。

大同今年股東會改選董事引發議論，公司派引用《企業併購法》第 27 條排除市場派過半表決權，據統計共有 53.32% 股權，不得行使表決權、選舉權，最終 6 席一般董事、3 席獨立董事，由公司派全拿，市場派全軍覆沒。

公司派強調，依據企業併購法規定，任何人單獨或共同基於併購目的，取得公司超過 10% 股份，應於取得後 10 日內向證券主管機關申報併購目的，如有變動應隨時補正，否則超過部分皆無表決權。

經濟部後

股東臨時會。

大同除改選董事過程引發爭議外，中資疑慮也成為公司派、市場攻防焦點，公司派指控，香港地產商任國龍過去違法買大同股票涉及中資疑慮，雖然去年宣稱已全數出清，但實則漂白換手，最終受益人仍是任國龍，呼籲政府要先查核、認定有無中資問題，再慎重考慮有無召開股東臨時會的必要。

市場派則認為，今年大同股東會違法亂紀，經濟部若不准持有大同 3% 股權的股東召開股臨會，大同之亂可能無法落幕，盼主管機關盡快核准召開股東臨時會，全面改選董事及獨董。