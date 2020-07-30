〈TPK法說〉Q3營收可望季增2成 LCM產線明年將擴增四倍

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (30) 日召開線上法說，展望未來，總經理兼執行長表示謝立群表示，遠距商機可望延續至第 3 季，且客戶新品下半年陸續推出，第 3 季傳統旺季可期，估營收將季增 15-20%，也計畫持續擴充液晶面板模組 (LCM) 產線，估明年首季產能將較現在增加四倍。

謝立群表示，因應明年客戶觸控筆電需求，計畫擴充與面板廠合作的 LCM 產線，目前月產能約達幾十萬片，估年底將先擴充一倍，明年再增加一倍，屆時月產能將較目前擴增四倍，生產產品以觸控筆電居多，不排除應用到其他產品線。

新產線營收貢獻方面，謝立群指出，目前 LCM 占營收比重不高，估年底新產線逐步到位後，才有明顯營收、獲利貢獻。

外界關注奈米銀 (SNW) 進度，謝立群表示，電子白板等超大尺寸最近兩個月出貨創新高，未來將逐步擴展感測、模組組裝、保護玻璃等應用，中小尺寸則偏向新創產品，還在與客戶驗證中，今年上半年也已擴增一條產線，足夠支應需求。

資本支出方面，策略長劉詩亮表示，今年沒有新產品、大規模投資計畫，僅有新增機台、設備維護等，全年仍維持 30 億元資本支出規劃，低於往年 40-60 億元。