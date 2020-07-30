〈TPK法說〉Q2純益年增4.7倍 EPS 0.76元 寫近十季新高

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (30) 日召開線上法說並公佈自結獲利，第 2 季受惠居家辦公與線上教學需求大增，筆電、平板需求出貨動能強勁，產品組合改善，單季稅後純益達 3.08 億元，季增 6.7 倍、年增 4.7 倍，每股純益 0.76 元，創近十季新高。

宸鴻第 2 季合併營收 280.49 億元，季減 0.51%，年減 1.42%；毛利率 4.98%，季增 1.39 個百分點、年增 0.77 個百分點；營利率 1.53%，季增 1.14 個百分點、年增 1.58 個百分點；稅後純益 3.08 億元，季增 6.7 倍、年增 4.7 倍，淨利率 1.1%，季增 0.96 個百分點、年增 0.91 個百分點。

其中，宸鴻第 2 季毛利率、營利率與純益率三率三升，每股純益 0.76 元，為近十季新高。

宸鴻今年上半年營收 562.41 億元、年減 5.6%，毛利率 4.28%，年增 0.24 個百分點，營益率 0.95%，年增 0.78 個百分點，稅後純益 3.48 億元，年增 3.5 倍，每股純益 0.85 元。

宸鴻表示，受居家辦公、線上教學人數增加帶動，加上遞延訂單出貨，第 2 季筆電、平板出貨季增 16%、27%，帶動整體營運回溫，智慧型手機產品則受部份國家關閉實體門市營運、新舊產品轉換期，季減 36%。

宸鴻第 2 季營收比重中， 7 吋以下小尺寸應用約占 50%、7-11 吋的中尺寸應用占 18%、11-16 吋大尺寸應用占 28%，其餘則為 16 吋以上特大尺寸、其他應用占 4%。