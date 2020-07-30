〈貴金屬盤後〉黃金連漲9日 Fed聲明後續揚

週三 (28 日) 交易，黃金期貨價格連漲 9 日並再創歷史新高，且在 FOMC 重申計畫維持貼近 0 的利率直至經濟進一步改善後，走勢更高。

Fed 聲明指出「經濟活動和就業最近幾個月已有所改善」，同時 Fed 也再次允諾會使用全部工具來支撐進一步改善。

黃金時事通訊 (Gold Newsletter) 編輯 Brien Lundin 表示，「Fed 的決議不令人意外，且基本上告訴市場，未來會一如往常走下去，除非情況有變。因此，只有移除了一點不明確的因素，所以黃金反應良好且重啟漲勢。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 8.80 美元或近 0.5%，收每盎司 1953.40 美元，為最活躍契約的最高收盤價。

Fed 發表聲明不久後，8 月黃金電子盤交易上漲 0.88% 至每盎司約 1958.40 美元。

黃金週二收盤在 1944.60 美元亦創紀錄，目前已連續 9 日收高，為今年 1 月之後最長漲勢。(1 月時曾連漲 10 日)

Fed 的聲明在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的新聞發布會之前發表。投資者本就預期政策變動不大，只期待鮑爾維持鴿派立場，示意 Fed 將允諾維持貨幣寬鬆政策，並準備好採取更多措施以免經濟進一步下滑。

Fed 允諾維持極低利率至就業恢復和通膨回升，《經濟學人智庫》大宗商品編輯 Sanjeeban Sarkar 表示，「近期新冠確診人數飆升，導致各處再次封鎖關閉，初次請領失業救濟人數超過 100 萬人。」

「這些因素對貴金屬市場來說是好兆頭，且現貨黃金價格也會上升。低利率可提振黃金採購量。然而，因為 Fed 疲於對抗現況，市場大多已經料到此決議，利率不變的決議在價格上已經大多反映完了。」

在 Fed 聲明後，美元擴大走跌，ICE 美元指數下降 0.4%，為美元計價的大宗商品提供進一步支撐。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 2 美分或近 0.09%，收每盎司 24.321 美元。

白銀期貨價格週一收在 2013 年 4 月以來最高點，今年迄今漲幅約 25%。

The Perth Mint. 上市產品和投資研究經理 Jordan Eliseo 表示，「因為許多黃金也有的原因，白銀上漲了，因為這兩者都是貴金屬，在經濟不確定性和金融市場動盪時期，它們都是避難所。」

「但與黃金被市場視為貨幣金屬的特點不同，白銀被廣泛用於工業，這是其價格上下波動通常會比黃金還激烈的原因之一。」

展望未來，「歷史不一定會重演，但越來越多投資者把自己的投資組合置於有利位置，以防白銀像過去幾年表現勝過黃金那樣，一如過去 3 個月的表現。」Eliseo 說。

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