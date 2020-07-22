800元浪漫客庄旅遊券登記首日卡卡 人數已超出發放額度

政府全面啟動振興經濟，繼農遊券、藝 FUN 券後，客委會也推出價值 800 元的「浪漫客庄旅遊券」，僅限量 14 萬份，今 (22) 日上午一開放登記，瞬間湧入上百萬人，導致 LINE 帳號自動啟動融斷，下午系統逐漸回穩，目前有 15 萬人登記成功，已超出原定發放額度。

浪漫客庄旅遊券總名額達 28 萬人，首波已抽出敬老家庭 14 萬人，第二波 14 萬個名額開放給一般民眾，登記方式與其他券不大相同，必須加入客委會 Line 官方帳號，依照指示登錄並上傳證件資料，登記至 7 月 26 日截止，27 日將公開抽籤。

客委會產業經濟處處長江清松指出，浪漫客庄旅遊券引發民眾熱烈迴響，上午 9 點開放登記，瞬間湧入好幾萬人，導致 LINE 啟動防禦機制、自動融斷，畫面不斷顯示「操作錯誤」，引發民眾抱怨。

江清松表示，截至目前，有 15 萬人登記成功，已超過原定發放的 14 萬份，但瞬間流量還是很高，客委會將會盡快處理，與 LINE 官方討論開啟流量限制，並呼籲民眾慢慢來、採取分流登記，身分證字號尾數是雙號者可於 22、24 日登記，尾數是單號的人可在 23、25 日登記，26 日最後一天單雙號皆可。

浪漫客庄遊方案首批核定上架店家共計 2654 家，分布於桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、高雄、屏東、花蓮、台東 10 縣市，民眾可使用於餐飲、住宿、伴手禮等，預計將擴大至 4000 家店。

農委會推出的農遊券上路 1 周，全台農會湧入大量人潮，業績也翻倍成長；文化部的藝 Fun 券也從今天中午起開放使用，預估將帶動 50 億元以上的經濟效益；此外，教育部體育署價值 500 元的動滋券也開放登記至 26 日截止， 28 日下午將公開抽籤。