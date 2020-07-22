中山北路沿線3利多大爆發

▲2020 年今年中山北路從一段到五段，雙子星、陽信上海銀雙總部、北藝中心等 3 大民間投資與政府建設立多大爆發，房市交易催油門。

中山北路台北尊貴的百年官道，從大屯山龍脈氣勢在士林蘊含官邸貴族龍氣，在淡水河、基隆河雙水財源汲水吞吐的圓山龍抬頭，南向總統府、北門吞吐財氣，沿線俱是動中進財之局。從日治時代連接總督府到圓山神社的「敕使官道」、是兩蔣上下班的「國道」，也是美軍駐台年代的「外交官道」、八〇年代銀行林立的「金融大道」、九〇年代靠晶華酒店名品商圈撐起媲美巴黎香榭大道的「時尚大道」，更是「中山」、「敦南」、「仁愛」3 大林蔭道之首！甲桂林廣告總經理陳衍豪表示：今年中山北路從一段到五段，雙子星、陽信上海銀雙總部、北藝中心等 3 大民間投資與政府建設立多大爆發，房市交易催油門，沿線先推預售案「常殷峰澤」、「合矩青山」、「東騰界」、「全陽豐會」、「昇陽城中」案案熱銷告捷。

中山北路與民權東路交叉口到花博這段，是中山北路最濃密的林蔭段落，本就有「中山富御」、「僑聯大千」、「玉山石」、「遠雄富都」等豪宅聚落，今年這個黃金路口更有上海儲蓄商銀總部改建案，與陽信銀行總部將進駐興建中的忠泰 A 辦等 2 大民間投資「鍍金」地段價值。讓靜巷內 24-40 坪預售新案「合矩青山」銷售熱度一開案就爆衝，吸引跨區實力型自營商換屋，以及中山區企業主為二代置產。在民權西路站和大同公司間的撫順街內登場的「東騰界」，則鎖定飯店密集、外商與國際商務人士群聚的中山北路一帶，推出 13-28 坪人文精品靜巷宅，才進場預備潛銷，詢問熱度就很高。

▲中山北路與民權東路交叉口 兩大銀行總部即將相輝映。

從中山區進到士林，一眼就能見到台北表演藝術中心獨樹一格的建築美學，加上本來就有士林官邸豪宅特區的光環，士林天母在地第一品牌全陽建設，特別攜手紅樹林水岸豪宅推手甲桂林廣告，兩強聯手在「天母門戶，士林之眼」、「中山北路門牌唯一水岸」的 614 坪基地上，推出「全陽豐會」，格局 33-70 坪，全案 103 戶，6 月一登場，就吸引超過三成預約的熱銷風潮，罕見通吃士林、天母換屋客進場。

中山北路一段頭，則受惠台北雙子星開發案拍板利多，整個「西區門戶計畫」腹地新案都表現不俗，接棒京王秒殺完銷威力的「常殷峰澤」，規劃 50-70 坪，新古典主義氣派外觀甫落成，立即震撼西區，不僅吸引常殷品牌粉絲升級換屋，包括大稻埕富商家族、台商、傳產企業主、中正大安高端置產族都進場，熱銷突破 9 成 5！在北門、中山堂間的「昇陽城中」同樣享受雙子星利多，基地鄰近新東陽第一家武昌街「起家厝」門市不遠，由集團內昇陽建設推出 19-28 坪城市精品，公設大廳和交誼廳，復刻中山堂泱泱大氣的「民國風」拱門線條弧度與造型，優雅的貴族氣質，吸引老台北貴客，和注重美學品味的新貴進駐。