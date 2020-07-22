

◆盤勢分析

1. 週二美股在 1 兆美元刺激時程不明朗下使道瓊漲幅收斂，大型科技股遭逢賣壓，交易員轉而擁抱近來飽受打擊的價值股，在金融、工業、能源股帶動下，道瓊指數和標普 500 指數收盤上漲，那斯達綜合指數從歷史高點回跌。終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.81%~+0.60%；蘋果 - 1.38%；雪佛龍 + 7.18%；台積電 ADR+1.38%。

2. 受週一 Nasdaq、費半指數再創歷史新高，加上 6 月外銷訂單創歷年同期新高的激勵，週二台股以上漲 67.78 點的 12242.32 點開出後，在 2330 台積電、與 2454 聯發科、3661 世芯 - KY、4968 立積、2379 瑞昱等 IC 設計股領漲下指數開高走高，盤中最高來到 12450.16 點再創今年新高，下午一點過後當沖賣壓使指數略有壓回，終場加權指數以大漲 223.01 點的 12,397.55 點作收，漲幅 1.83%，成交金額 2245.18 億元。三大法人合計買超 160.08 億元：外資買超 126.41 億元、投信買超 21.34 億元、自營商買超 12.33 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：量價配合得宜，有利指數走高，近期有機會挑戰 12,682 點歷史高點。

(2)均線：站回 5 日線，短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排利，有利指數創高。

(3) 技術指標：KD 即將黃金交叉，若週三出現黃金交叉，有利指數走強。

4. 櫃買指數上漲 0.89%，收在 163.70 點，週三若能反彈站回 5 日線，短線轉強，支撐約 162 點附近，壓力為月線約 166 點附近。

5. 觀盤重點：週二帶量突破近期 12,028~12,320 點的箱型整理格局，短線轉強，以最小滿足點計算，理論上至少漲到 12,612 點，加上外資加大買超力度，不排除近期就有機會挑戰 12,682 點歷史高點，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，偏多操作為宜。

6. 受外資及四大基金力拱，台積電昨（21）日領軍大漲，帶動半導體氣勢如虹，激勵台股強揚，收盤點位 12,397 點再創 30 年來高點，並創史上第四高。此外，台股還同時譜下了上市櫃市值創歷史新高等共計六大驚奇

7. 台股法說會邁入高峰，智原（3035）、義隆（2458）、穩懋（3105）、聯電（2303）、台灣大（3045）、永豐金（2890）等中大型企業，即日起至 8 月初，將接續舉行法說會，市場聚焦半導體、光電、電信、金融等四大產業，寄望法說稍來佳音，為多頭叩關新高點增添柴火。

8. 口罩大廠恆大（1325）昨（21）日公告 6 月自結獲利 2.67 億元，稅後 EPS3.06 元，獲利年增逾 50 倍，創歷史紀錄。第 2 季自結稅後純益 6.31 億元，年增 56.4 倍，EPS 7.22 元，上半年 EPS 更達 8.67 元。