長華董事會通過股票面額變為1元 新股8月17日上市

長華 (8070-TW) 今 (20) 日公告，董事會通過股票面額由每股 10 元改為 1 元，新股將在 8 月 17 日上市，將可藉此增加股票流動性，提升市場投資意願，並自第 3 季起，每股稅後純益與每股淨值將以新股數做計算。

長華目前每股面額為 10 元，實收資本額新台幣 6.39 億元，流通在外股數為 0.63 億股，每股淨值 75.33 元；面額更改為 1 元後，資本額維持不變，但流通在外股數為原先的 10 倍，達到 6.39 億股，每股淨值變為原先的十分之一，為 7.533 元。

長華指出，轉投資公司長科 *(6548-TW) 的股票面額已在 2019 年改為 1 元，改變面額前，5 日成交均量是 71 張，20 日均量是 53 張，若以 60 日均量及 120 日均量來看，僅 30 張左右，但重新掛牌後，單日均量約 597 張，周均量與月均量都較票面更改前明顯增加，顯現股票流動性有顯著改善。

長華股東會 6 月 19 日決議通過修改公司章程，變更股票面額由每股 10 元改為 1 元，並在 7 月 1 日取得經濟部變更登記核准函，今日董事會正式通過股票面額變更換發相關事宜。

長華指出，根據換發股票時程，換股基準日訂為 8 月 14 日，以此推算，舊股最後交易日為 8 月 5 日，並在 8 月 6 日至 14 日間停止交易，8 月 9 日為舊股最後過戶日，預計新股將在 8 月 17 日掛牌交易。