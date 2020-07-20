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4倍芒果肉掀戰 年賣400萬杯對手看不到車尾燈

※來源：鏡週刊
大苑子12年前轉型鮮果飲，董事長邱瑞堂靠堅守水果品質及數位經營雙管齊下，去年營收衝出18億元。(圖/鏡週刊)
大苑子12年前轉型鮮果飲，董事長邱瑞堂靠堅守水果品質及數位經營雙管齊下，去年營收衝出18億元。(圖/鏡週刊)

文｜楊筠    攝影｜林育緯

2001 年還沒當兵的邱瑞堂，跟 2 個妹妹湊了 17 萬元在彰化員林開了大苑子手搖店；10 元、20 元的外帶杯，1 天可賣 2,000 杯以上，他卻覺得終日瞎忙，看不到未來。2007 年轉型鮮果茶飲，企圖做出區隔，門市杯數卻直直落剩 300 杯。

高壓之下，他仍堅持理念，熬了 7 年，業績終於起飛，不幸又因海外展店失利，重跌一跤。韌性十足的他，認為厲害的事業都不可能一蹴可及，並靠著百萬 APP 精準會員的經營，突圍走出自己的路，去年營收 18 億元。今年他砸下千萬元進軍北市信義區開旗艦店，誓做台灣第一連鎖鮮果品牌。

愛文芒果冰沙 Double Double（右，160 元／大杯），有著分量與香氣十足的新鮮芒果塊；喜歡清爽感的可選愛文翡翠 Double（左，85 元／大杯）。
愛文芒果冰沙 Double Double（右，160 元／大杯），有著分量與香氣十足的新鮮芒果塊；喜歡清爽感的可選愛文翡翠 Double（左，85 元／大杯）。

今夏，向來低調的大苑子，忽然在網路上被熱烈討論。1 杯要價 160 元的愛文芒果冰沙 Double Double 成為話題，連帶炒熱了自家其他芒果飲品，力抗其他品牌也以芒果為基底的楊枝甘露。

每批水果都經過初步挑選，邱瑞堂 (左) 注重水果安全，從產地到農檢到配送皆層層把關。
每批水果都經過初步挑選，邱瑞堂 (左) 注重水果安全，從產地到農檢到配送皆層層把關。

這款 Double Double 到底是用了幾顆芒果？「至少 2 顆！而且我們用的是枋山在欉紅愛文芒果，外銷日本等級！不是用那種邊邊角角的水果。為什麼推這個？就是因為今年芒果產量很大，除了多促銷，還有就是多用料也可以幫到果農。」猛吸芒果冰沙的大苑子董事長邱瑞堂，不認同手搖飲界喜歡追流行的風氣，也不認為自家這款飲料是爆紅，他說大苑子賣芒果冰沙已經 10 年了，「一直都賣很好啊！別人可以抄襲，但無法超越。」

無法超越，並不是空口說白話。邱瑞堂說：「去年我們的芒果產品賣了 327 萬杯，今年有機會超過 400 萬杯。最多的時候，1 天的芒果用量 19 噸，超過台北果菜市場 1 天的交易量。」不過，芒果季節只有 4 個月，「6 月底開始，改推火龍果飲品。咱的水果品質足好ㄟ，從產地、農檢、配送都嚴格把關…」

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

 

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