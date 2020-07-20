4倍芒果肉掀戰 年賣400萬杯對手看不到車尾燈

文｜楊筠 攝影｜林育緯

2001 年還沒當兵的邱瑞堂，跟 2 個妹妹湊了 17 萬元在彰化員林開了大苑子手搖店；10 元、20 元的外帶杯，1 天可賣 2,000 杯以上，他卻覺得終日瞎忙，看不到未來。2007 年轉型鮮果茶飲，企圖做出區隔，門市杯數卻直直落剩 300 杯。 高壓之下，他仍堅持理念，熬了 7 年，業績終於起飛，不幸又因海外展店失利，重跌一跤。韌性十足的他，認為厲害的事業都不可能一蹴可及，並靠著百萬 APP 精準會員的經營，突圍走出自己的路，去年營收 18 億元。今年他砸下千萬元進軍北市信義區開旗艦店，誓做台灣第一連鎖鮮果品牌。

愛文芒果冰沙 Double Double（右，160 元／大杯），有著分量與香氣十足的新鮮芒果塊；喜歡清爽感的可選愛文翡翠 Double（左，85 元／大杯）。

今夏，向來低調的大苑子，忽然在網路上被熱烈討論。1 杯要價 160 元的愛文芒果冰沙 Double Double 成為話題，連帶炒熱了自家其他芒果飲品，力抗其他品牌也以芒果為基底的楊枝甘露。

每批水果都經過初步挑選，邱瑞堂 (左) 注重水果安全，從產地到農檢到配送皆層層把關。

這款 Double Double 到底是用了幾顆芒果？「至少 2 顆！而且我們用的是枋山在欉紅愛文芒果，外銷日本等級！不是用那種邊邊角角的水果。為什麼推這個？就是因為今年芒果產量很大，除了多促銷，還有就是多用料也可以幫到果農。」猛吸芒果冰沙的大苑子董事長邱瑞堂，不認同手搖飲界喜歡追流行的風氣，也不認為自家這款飲料是爆紅，他說大苑子賣芒果冰沙已經 10 年了，「一直都賣很好啊！別人可以抄襲，但無法超越。」

無法超越，並不是空口說白話。邱瑞堂說：「去年我們的芒果產品賣了 327 萬杯，今年有機會超過 400 萬杯。最多的時候，1 天的芒果用量 19 噸，超過台北果菜市場 1 天的交易量。」不過，芒果季節只有 4 個月，「6 月底開始，改推火龍果飲品。咱的水果品質足好ㄟ，從產地、農檢、配送都嚴格把關…」

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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