

◆盤勢分析

1. 上周五 (7/17) 美國 7 月消費者信心指數下滑，Netflix 財報表現不佳、股價修正，整體科技股表現保守，台積電 ADR 下跌 0.29%。上周五美股四大指數處整理格局，終場道瓊下跌 0.23%，其餘三大指數上漲，漲幅介在 0.28%~0.64% 之間。

2. 上周五權值指標股 2330 台積電於法說會後上攻，支撐指數高檔不墜、收盤守在 10 日均線之上，終場加權指數上漲 23.82 點，收在 12,181.56 點，漲幅為 0.20%，成交金額為 1996.38 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 9.88 億元：外資買超 17.8 億元、投信買超 19.32 億元、自營商賣超 27.24 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價穩量平，多空持續拉鋸、盤面觀望氣氛較濃，後續若震盪回檔，不宜帶量。

（2）均線：目前指數跌破 5 日線 (約 12,193 點)，但仍守在 10 日線(約 12,161 點) 之上，短線上多方若跌破 10 日均線、且無法快速站回，可能指數將進入 10 日線與月線之間的整理格局。

（3）技術指標：KD 呈死亡交叉，且 K 值續下探並跌破 70，留意強勢股動能轉弱。

4. 櫃買指數於上周五仍延續回檔格局，終場下跌 2.37%，收在 162.85 點，目前已失守月線 (165.6 點) 大關，留意中小型股上檔套牢壓力可能加劇，後續櫃買指數進入整理格局的機率，恐怕將增加。

5. 觀盤重點：加權指數雖仍處於 10 日線之上，但細看分類指數，周五非金電指數呈開高走低，而櫃買指數目前亦跌破月線，顯示市場多方買盤意願降低。現階段類股輪動快速，建議控管資金水位，不宜重壓，後續選股方向，可關注受惠振興三倍券加持之食品內需股、不受匯損干擾之營建類股、電子族群則可留意 5G 趨勢受惠股。

6. 先進晶片技術已成為國家安全問題，目前日本在先進半導體居於劣勢，據外媒報導，日本經濟產業省有意積極爭取 2330 台積電，在日本境內設立先進晶片製造廠。台積發言體系指出，台積電不排除各種的可能性，但目前並沒有相關計劃。台積電先前決策至美國亞利桑納洲設廠，預計相關生產成本將比台灣高，是因美國政策提供相關獎勵措施，台積電方評估在美國設廠會獲利。市場業者目前認為，日本政策若僅有提出邀約，但沒有實質優惠補助，恐怕較難吸引台積公司赴日設廠。

7. 測試大廠 2449 京元電分散客群結構，已有效降低業績過度集中華為海思的風險。事實上，華為海思空出的晶圓代工及封測產能空缺，就目前來看，已有其它客戶補上，包括聯發科、高通、超微、蘋果等已將台積電 7 奈米及 5 奈米產能填滿，後段封測訂單也會在下半年釋出。對京元電而言，5G 基地台及手機晶片等測試訂單優於預期，另外下半年將開始承接 PA 測試業務，預期有利明年營運表現。

8.iPhone 組裝廠 3231 緯創宣佈，將以 33 億人民幣出售昆山廠給中國代工廠立訊，緯創則可望因此為虧損多年的手機業務畫下停損點，但對現有的 iPhone 兩大組裝代工廠 2317 鴻海、4938 和碩而言，若立訊不斷壯大，可能將造成壓力。

