〈熱門股〉宏碁強攻電競+高層大買股 股價攀近1年新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 日前年度發表會中，展示許多亮點產品，包含推出強固型電腦子品牌 Enduro、電競新品，也推能量飲，從筆電品牌轉型跨足生活風格領域，高層更自 6 月加碼投資自家股票，本周股價爆量漲逾 1 成，創近 1 年新高。

據公開資訊觀測站資料顯示，董事長暨執行長陳俊聖 6 月透過旗下木真投資大舉加碼自家股票 380 張，而包含公同營運長黃姿婷、高樹國等八位公司營運高層，也分別以個人名義加碼，顯示看好集團未來發展。

宏碁第 2 季也受惠遠距辦公、遠距教學需求，加上供應鏈恢復狀況優預期，營運在疫情中逆勢成長，從各產品分析，宏碁第 2 季筆電營收季增 48.4%、顯示器季增 28.9%、電競產品季增 70.9%、Chromebook 營收則季增 74.8%。

宏碁也將朝生活風格 (LIFESTYLE) 發展，包含陸續推出掠奪者 Predator、ConceptD、Enduro 等子品牌，並拓展電競平台、座椅等，日前攜手泰山 (1218-TW)、大江生醫 (8436-TW) 推出能量飲、膠原蛋白飲，首批已賣到缺貨。

宏碁 (2353-TW) 6 月合併營收達 256.73 億元，月增 27.2%、年增 4.9%，受惠遠距商機帶動，單月營收創 2015 年 9 月以來新高，第 2 季營收達 656.02 億元，季增 34.3%、年增 19%，為近 10 季新高，上半年營收達 1144.57 億元，年增 4.2%。