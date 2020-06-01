〈三商壽法說〉去年底EV達1228億元 商品策略轉型拚縮小利差損

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (1) 日舉行線上法說會，公布 2019 年底隱含價值 (EV) 達 1228 億元，年增 2%。面對保費負成長問題，三商美邦人壽表示，該公司商品策略積極轉型，且保單成本逐步下降，去年底成功轉成利差益，未來為朝縮小利差損方向努力。

三商美邦人壽公布 2019 年底隱含價值（EV）達 1228 億元，即使調降投報率假設後，還是年增 2%，主要是去年三商美邦人壽稅後獲利 53 億元，且金融資產價值亦有增加 89 億多元，每股 EV 為 51.8 元。

三商美邦人壽總經理張鎮坤表示，該公司長期策略就是針對資產負債結構進行調整，資產配置會朝可承受的風險，進行降低股票部位、增加固定收益，以達到強化風險管理機制，提升停損要求，減少人為判斷或情緒的問題，負債端則會增加更多投資型保單，同時宣告利率上亦會謹守紀律。

三商美邦人壽續年度保費和總保費雖然負成長，但是商品策略正積極轉型，對於傳統型商品、躉繳和分期型投資型商品都大力推廣，預期 2-3 年續年度和總保費收入可以轉成正成長。而第一季初年度等價保費收入 (FYPE) 較去年同期成⾧ 6.5%，主要是傳統型分期繳保單佔率提升。

三商美邦人壽 2019 年保單成本率穩定下降，已低於去年投資報酬率，本季續下降 2bps，展望今年，全年會再降 9-10bp，可以讓保單成本逐步下降，過去幾年都是利差損狀況，但 2019 年處分投資性資產，投資報酬率 3.73%，高於保單成本率 3.59%，為首度呈現利差益，雖然今年第一季因為環境險峻又呈現利差損，但會努力縮小利差損。

面對 7 月保險新制上路，財務長暨發言人資深副總經理陳宏昇表示，法令修訂的方向與該公司商品策略轉型發展方向一致，該公司會持續推動投資型保單，並著重保障型商品跟利率敏感度比較低的保險商品，也會加強推廣外幣保單，可以降低匯率風險與避險成本，並有助強化資產負債上幣別的匹配，因此預期新制上路對該公司新契約價值不會有重大影響。