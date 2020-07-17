台積電大聯盟 下半年法人選股大搬風

台積電 (2330-TW) 法說報喜，第三季營收可望大幅成長、再創新高。萬寶投顧王榮旭分析師表示，隨著台積電先進製程需求強勁、擴大資本支出，台積電大聯盟股價也跟著樂透，仍處於中低價的台積電設備供應商，有望比價向上。

華為、疫情利空鈍化 台積迎順風

萬寶投顧王榮旭分析師表示，台股指數來到一萬二千點以上的歷史高檔，因此最近市場的追價意願保守，大盤是否進一步衝高挑戰 12682 點歷史的前高，台積電的走勢最為關鍵。

台積電 (2330-TW) 法說開出紅盤，由於 7 奈米等先進製程的營收占比超過五成，第二季毛利率高達 53%，創下新高；每股盈餘 (EPS)4.66 元，也優於預期，第二季財報可說是完美演出，而股價有預測的功能，7 月以來台積電股價已大漲逾 14%。

第三季的財測也是觀察重點，營收預估季增一成，可望改寫新高；由於 5 奈米進入量產，毛利率估在 50% 至 52%，雖略低於上季，仍高於市場預期。整體而言，台積電法說開得不錯，7 奈米、5 奈米製程需求強勁，讓台積電坐穩半導體龍頭地位。而華為禁令、新冠疫情對庫存的利空影響，已為市場所知，剩下的利空只有短線漲多。

台積電再追加資本支出 10 億美元，設備供應鏈樂透。隨著台積電股價走高，台積電大聯盟身價也水漲船高，例如弘塑 (3131-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW)、牧德 (3563-TW)、帆宣 (6196-TW) 及迅得 (6438-TW)。

半導體濕製程設備廠弘塑 (3131-TW) 受惠台積電擴大資本支出，並且將設備採購本土化，首季 EPS 2.38 元，年增近一成，而 5 月 EPS 高達 1.49 元，單月獲利即達到第一季單季的六成。6 月的營收又較 5 月大增 25%，合理推估，弘塑第二季財報將相當亮眼。

需求強勁 帆宣、迅得後市喊衝

消息方面，弘塑 (3131-TW) 傳獲台積電竹南封測廠設備大單，7 月以來股價強漲衝至近 400 元，同時帶動帆宣 (6196-TW) 股價漲破百元大關。

萬寶投顧王榮旭分析師指出，帆宣 (6196-TW) 做為廠務先進設備模組代工及耗材供應商，受惠於台積電客戶資本支出攀升相當大，估計從下半年到明年的營運將會樂觀成長，今年 EPS 可望調漲至 5 至 6 元，明年則上看 7 元。

繼受惠 EUV 製程設備的家登 (3680-TW) 股價一度衝到 300 元，帆宣 (6196-TW) 最近也獲特定法人點火補漲，因此股價處於中低價的台積電設備供應商，也可望比價向上，例如主攻整廠物流及自動化系統的迅得 (6438-TW)，無人搬運車已經打入半導體廠，去年 EPS 僅 1.17 元，今年第一季 EPS 0.57 元，單季獲利已達到去年全年近一半，而 7 月以來投信也默默買超，在上半年沒有漲到的情況下，下半年有機會醞釀一波補漲行情。還有更多的潛力股分析，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

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