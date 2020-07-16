〈連展投控法說〉子公司上櫃計畫未受疫情影響 連騰、連訊下半年如期登興櫃

連接器廠連展投控 (3710-TW) 積極推動子公司上櫃計畫，公司今 (16) 日表示，旗下天線廠連騰科技，以及光通訊廠連訊通信，上櫃計畫目前未受疫情影響，將如期在年底前辦理公發登錄興櫃。

連展指出，連騰科技主要從事無線通訊技術的天線研究與開發，第二季筆記型電腦無線天線銷售創下佳績，隨著今年 3GPP Rel-16 標準將制訂完成，定義如 5G 專網等架構之外，更針對 uRLLC 與 IIoT 等直產業應用相關技術標準進行擴充，可望帶動網路基礎需求。

此外，連展看好，R17 標準將朝向 5G 智慧工廠、5G 醫院等應用需求功能強化，連騰也將持續發展 AI 天線，以及 WWAN、WLAN、NFC、WIFI 等相關通訊天線產品研發，搶攻市場商機。

至於連訊通信方面，過去主動元件以 10GBASE 為主的光收發模組，目前漸漸移轉到 25GBASE(28Gbit/s) 的應用，連展表示，連訊通信營收第二季營收比去年同期成長 16%。

連展認為，由於目前影音傳輸介面 HDMI1.4 版已被破解有遭盜拷之疑慮，全球主要影業要求相關傳輸設備搭配加碼影像保護升級功能，刺激 HDMI1.4 升級至 HDMI2.0，可望帶動部分影音產品的升級或換機需求。

連展強調，為吸引及留任優秀人才，提升競爭力、帶動組織變革，積極推動子公司上櫃計畫，目前各項作業進度均符合專案規劃期程規劃，預計下半年 2 家子公司都將登錄興櫃。