金像電上半年每股純益估上看2元 Q3旺季維持高檔

金像電 (2368-TW) 今年受惠遠端辦公趨勢帶動，伺服器及 NB 板需求上揚，第二季營收 63.39 億元創新高，法人估單季稅後純益 6.55 億元，每股稅後純益達 1.2 元，上半年稅後純益達 10.54 億元，每股純益 1.94 元，較去年同期轉盈。金像電主管認為，第三季是需求旺季，營收將維持於歷史高檔。

金像電 6 月營收為 19.45 億元，月減 9.36%，年增 25.79%，今天公布 6 月自結稅後純益為 2.37 億元，每股純益 0.44 元。

金像電先前已公布 4 月自結，稅後純益 2.09 億元，法人推估 5 月純益與 4 月相當，第二季營收以 63.39 億元創新高，季增 25.61%，年增 48.93%，稅後純益預估為 6.55 億元，每股純益 1.2 元。

金像電上半年營收為 113.85 億元，年增 32.25%，稅後純益達 10.54 億元，每股純益 1.94 元，較去年同期轉盈。

金像電的利基產品涵蓋高層數伺服器板、醫療設備用板及高階 NB 板，第二季受惠伺服器板及 NB 板需求走揚，營收以 63.39 億元創新高，年增近 5 成，大幅推升第二季獲利走高。

金像電在原有伺服器板、NB 板外，也持續就 5G 基地台、400G 網通板、汽車板等相關領域進行市場開發。