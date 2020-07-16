

◆盤勢分析

1. 美股傳出新冠疫苗有進展，一度帶動道瓊指數衝高，但部分科技股回落，終場四大指數漲跌介於 - 0.27~0.91%，呈現漲跌互見。指標股美光、AMD、APPLE、FB、INTEL 上漲；但股歌、博通、NVIDIA、亞馬遜下跌，台積電 ADR 下跌 1.3%。

2. 周三台股跳空高開，盤中再創波段新高 12320 點，但市場追價意願薄弱與 2330 台積電轉弱，指數尾盤漲幅收斂，終場微跌 6.16 點，報 12,202.85 點，跌幅 0.05%。

3.OTC 指數開高走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌 2.18 點，收在 167.86 點，連續兩日收長黑 K 棒。目前上方壓力在 175 點，下方支撐則為月線 164.6 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股衝高後拉回，收黑十字 K 線，守穩 5 日均線。

(2) 量能：成交量擴增至 2,393.25 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3) 術指標：日 KD 指標高檔鈍化、MACD 柱狀體零軸之上走低。

(4) 籌碼：三大法人合計 + 27.73 億元；外資 + 38.75 億元、投信 + 8.93 億元、自營商 - 19.94 億元。

5. 散熱、電競：散熱族群龍頭 3324 雙鴻 6 月營收成功創下歷史次高，周三一度強攻漲停，也帶動 6230 超眾早盤攻高。電競宅經濟發威，3540 曜越亮燈漲停。

6. 生技：4743 合一、4128 中天漲多之後持續回檔，4133 亞諾法、4192 杏國盤中回彈至平盤，但收盤仍以跌停作收；僅有 4108 懷特因新藥痛寶軟膠獲證上市，收盤漲停，表現較佳。

7. 自行車：受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，6 月營收持續攀高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅尾盤收高。

8. 能源：台灣夏日用電飆高，太陽能 6443 元晶、3576 聯合再生早盤再創新高。但資金開始移往風電相關個股 1589 永冠 - KY、3708 上緯投控、8463 潤泰材等。

9. 操作建議：國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持高檔震盪，但短多格局未變，類股輪動加速。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

10. 晶電接單爆發 Q3 營運拚回神：隨著歐美解封，第二季遞延的訂單重新啟動，2448 晶電訂單能見度拉高至 9 月，各類 LED 背光訂單回升，Mini LED 顯示屏訂單能見度則達第四季，晶電將在 9 月底之前，替美系客戶備妥 Mini LED 產能，第四季爭取美系客戶第一波量產訂單。。

11. 聯電營運 挑戰連二季登頂：2303 聯電第 2 季受惠於 5G、物聯網、居家辦公以及防疫等需求帶動，晶圓出貨量與平均銷售價格同步走揚，營收攀升至 443.86 億元，季增 5%，年增 23.19%，符合財測預期。近來聯電 8 吋需求持續強勁，產能維持接近滿載狀態，包括電源管理晶片、驅動晶片等，各應用需求均相當不錯。

12. 雍智 外資調升目標價至 450 元：IC 測試板廠 6683 雍智受惠於晶圓探針卡、IC 測試板、IC 老化測試載板等出貨暢旺，上半年合併營收 5.42 億元創歷年同期歷史新高，較去年同期成長 42.0％。雍智下半年將受惠於 5G 手機系統單晶片（SoC）、WiFi 6/6e 晶片、電源管理 IC、智慧電視 SoC 等四大動能推升接單，亞系外資看好第三季營收續創歷史新高，全年獲利較去年成長逾六成並賺逾一個股本，調升股價目標價至 450 元。

