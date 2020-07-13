外資面板雙虎不同調 連10買台積電

台股今 (13) 日終場上漲 137.88 點、以 12211.56 點作收。三大法人同步站在買方，外資持續買超 43.7 億元，投信則轉為買超 4.47 億元，自營商也買超 20.7 億元，合計買超 68.9 億元。其中，外資對面板雙虎操作不同調，買超群創居冠、減碼友達，對權王台積電已連買 10 天達 11.6 萬張。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2602 口至 13488 口，其中外資減碼多單且加碼空單，淨多單減少 5272 口至 33999 口。

從個股來看，外資大買群創 44395 張、聯電 20991 張、中信金 15871 張、元大金 13735 張、鴻海 11965 張，買超皆超過萬張，其餘依序為旺宏、合庫金、福懋、南亞科、華邦電。

值得留意的是，今天挾著突圍利多的台積電，持續獲得外資青睞，連續 10 天合計買超達 11 萬 6569 張，是推升台積電續創天價的大功臣。

外資近期對富邦 VIX 呈現「一天買一天賣」的操作態勢，在上周五買超後，今天又反手賣超 60640 張，賣超超過萬張的還有京元電子的 12189 張，其餘依序為晶電、友達、華航、元大台灣 50 反 1、致伸、技嘉、英業達、第一金。

投信買超前 10 名為：聯電、英業達、遠傳、仁寶、群創、萬海、開發金、瀚宇博、台虹、金像電。賣超前 10 名為：長榮、華通、南電、健策、永豐金、欣興、富邦上証、寶成、正新、景碩。

自營商買超國泰美國道瓊正 2 居冠，達 13354 張，也是唯一破萬張買超個股，其餘依序為元大未來關鍵科技、群創、元大道瓊白銀、聯電、鴻海、元大全球未來通訊、元大高股息、元大臺灣 ESG 永續、元大滬深 300 正 2。

自營商賣超富邦 VIX 達 32263 張、元大台灣 50 反 1 達 15484 張、中信金 14861 張，後續依序為福懋、富邦臺灣加權反 1、富邦 NASDAQ 反 1、元大 S＆P 黃金正 2、京元電子、富邦上証反 1、國泰臺灣加權反 1。

整體來說，台股今天雖然重新突破 12200 點，但美中不足在於成交量縮至不到 2100 億元，此外，上櫃指數的 KD 指標在死亡交叉後開口還在擴大，代表內資居高思危，正在進行籌碼的換手動作，中小型股輪動將加速，短線慎防追高風險。