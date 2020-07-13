進擊的鈦金屬！CITIZEN「超級鈦」一篇全掌握

文｜王偲宸 Amanda Wang

鈦金屬是目前滿常被用來製作錶殼的材質，而最早將整只手錶用全鈦製作、而不是只有零組件是鈦金屬的牌子，是日系品牌 CITIZEN。1970 年的時候他們製作了第一只鈦金屬手錶 X-8 Chronometer，2000 年 CITIZEN 更進一步研發了超級鈦（Super Titanium™）材質，在硬度和顏色方面都有了更進階的表現。在 CITIZEN 首度使用鈦金屬製錶屆滿五十週年的今年，順勢了解一下 CITIZEN 獨家的超級鈦材質究竟有什麼獨到之處。

鈦這個元素最早是在 1795 年的時候被發現，和青銅這類約 6000 年前就被使用的材質相比之下，是非常年輕的金屬，而且到了 1910 年才開始被運用，1952 年的時候 CITIZEN 意識到鈦的發展潛力，所以在日本琦玉縣所澤市成立了技術開發實驗室，開始進行鈦原料的生產。

1970 年 CITIZEN 推出的首款鈦金屬手錶 X-8 Chronometer（圖左），到了 2000 年品牌則進一步研發出超級鈦材質，Aspec 是第一只以超級鈦製作的腕錶（圖右）。

1970 年 CITIZEN 正式生產出首款鈦金屬手錶，錶殼含有 99.6% 的鈦金屬成分，是業界第一款整個錶殼都以鈦金屬製作的手錶。後來 CITIZEN 在 2000 年獨家研發出超級鈦（Super Titanium™）材質，從此超級鈦成為品牌的獨家技術，被廣泛的運用在旗下產品中。 以下四個問答題，讓你更了解超級鈦！

六月中的時候 CITIZEN 在台灣舉辦了鈦金屬科技五十週年記者會，比照 BASEL 的模式發表了今年的重點新款，其中全球限量 550 只的 CC4025-82E 限量紀念腕錶，更是和日本同步發表的旗艦錶款。

1. 超級鈦和一般鈦金屬有什麼不一樣？

CITIZEN 今年的重點之作 CC4025-82E 旗艦限量紀念腕錶，錶殼採用雙層設計，底層是 Duratect DLC，中殼則是 Duratect Sakura Pink，展現出經過 Duratect 表面硬化處理技術的超級鈦，具備可以搭配出不同顏色的材質運用性。

將鈦金屬進行加工，並經過 Duratect 表面硬化技術處理的成品，就是 CITIZEN 的超級鈦。從 2000 年出現後就開始被多方運用在 CITIZEN 的產品上，超級鈦保留了鈦的低導熱性，所以戴上手時不會有金屬的冰冷感，加上 Duratect 的鍍層技術，能提供錶殼更多的顏色變化，黑色、金色、還有後來發展出的特殊色 Sakura Pink 等等，讓錶殼顏色可以有更多樣化的呈現，除了機能之外也具備美感的考量。

2. 超級鈦的特點是什麼？

今年是 CITIZEN 鈦金屬科技的五十週年，其中一枚重點款是這只全球首款可以 GPS 衛星對時的超級鈦潛水錶 F158，和 Tripadvisor 合作將票選出的八大潛水勝地印在面盤外緣，取代原本時區的代表城市。建議售價 NT$ 49,800。（攝影：李宇勝）

超級鈦具有抗磨損、超輕盈、親膚性、以及耐鏽蝕四大特色。經過 Duratect 表面硬化技術處理，是讓超級鈦具有比不鏽鋼高上五倍抗磨損度的關鍵，而 Duratect 鍍層也不會增加鈦的重量，它比不鏽鋼輕量了 40%，超級鈦手錶的重量平均大概只有 80 克左右，大概相當於兩個 AirPods Pro 的充電盒重而已，戴上手後對於輕盈度非常有感。另外，因為鈦金屬本身就已經具備低致敏的特性，超級鈦的 Duratect 技術也避免了絕大多數人會有的鎳以及金屬過敏問題，而且對於汗水、雨水、或是海水等日常中會接觸到，可能會對手錶產生鏽蝕的液體，都具有相當程度的耐鏽蝕力，所以無論是日常佩戴款還是運動錶，超級鈦都是很合適的材質。

3. 超級鈦的製程有什麼難度？

經過高溫衝壓、人手拋光打磨等工序，最後再經過清潔和 Duratect 表面硬化處理，才能做出 CITIZEN 獨家的超級鈦。

鈦金屬有個很可愛的形容：「讓工匠哭泣的材質」，說明了因為鈦本身的化學特性很難加工，CITIZEN 因此研發出獨特的加工技術，經由衝壓、切割和拋光等工序製成超級鈦。在第一個衝壓步驟，CITIZEN 以高溫衝壓將鈦壓入模具定型，降低鈦容易黏附在機具表面的抗塑性。而且鈦在空氣中容易和氧產生反應，導致切割過程中銼屑會黏附在鋒刃上，造成鑽孔機磨損，因此 CITIZEN 實驗出最合適機床使用的切削油和潤滑劑，並搭配不同的切割速度以避免這個狀況產生。另外，因為鈦的黏性高，因此一般的拋光法會讓表面凹凸不平，CITIZEN 以滾筒拋光、Sallaz 拋光等工序，開發出獨有的拋光技術，最後經過清潔和 Duratect 表面硬化處理工序，整個超級鈦的製程才算完成。

4. 除了手錶之外，超級鈦還被用在哪些領域？

CITIZEN 2019 年開始和日本新創公司 ispace 合作，將超級鈦技術用在他們 2021 年登月計畫和 2023 年月球表面探測計畫上，協助 ispace 開發月球車和著陸器，將超級鈦技術擴大運用到製錶之外的領域。

如同前面提到的，超級鈦和一般鈦金屬不同的關鍵，在於 Duratect 表面硬化技術，光滑且堅硬的防刮特性，也被 Fujifilm 及 RICOH 用在相機製造上。另外，CITIZEN 從去年開始和日本新創公司 ispace 合作，為他們的 HAKUTO-R 月球登陸計畫，提供超級鈦技術支援，將超級鈦材質用在月球登陸器和登月車上的機械零件，回歸到鈦金屬在航太領域被廣泛運用的初始，讓超級鈦這個進化的鈦金屬，在半世紀之後又被用在太空探索，以科技進行了一場世代傳承般的交棒儀式。

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