

◆盤勢分析

1. 美國藥廠接連傳出研發新冠疫苗好消息，抵銷美國死亡人數增加的利空，上周五 (7/10) 終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.33% 至 + 1.44%，其中道瓊指數最為強勢。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下殺，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 11,724 點) 附近，上檔壓力為前波高點 (約 12,273 點) 附近。

（3）技術指標：KD 高檔死亡交叉，不利短多。

3. 櫃買指數下跌 2.3%，收在 171.9 點。短線支撐為 167 點附近，壓力為 177 點附近。

4. 觀盤重點：全球股市受惠資金行情帶動下持續走高，但美國疫情造成部分州郡死亡人數再創新高，仍須提防再度面臨封城的風險，另外股王 3008 大立光對第三季景氣持悲觀看法，台股在「萬二」高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、TWS、生技、風電、高殖利率股。

5. 路透報導，2317 鴻海集團據傳計劃在印度設立新的蘋果組裝廠，投資規模上看 10 億美元，做為蘋果加速將供應鏈遷出中國大陸的一環，以因應美中貿易戰和新冠肺炎疫情帶來的新挑戰。

6. 美國 5 月對華為祭出新禁令，讓 2454 聯發科、愛立信、諾基亞等非美企業坐享轉單效應，美企多半只能吹鬍子乾瞪眼，尤其海思無法自製晶片之後，傳出華為大量採用 2454 聯發科 5G 手機晶片，引發美方高度關注，要求經濟部出面「勸說」2454 聯發科減少供貨。

7. 受惠於國旅加持、餐飲回溫，連鎖飯店龍頭 2707 晶華公布 2020 年 6 月集團合併營收新台幣 3.81 億元，月增約 4.15%，單月營收連續 2 個月成長，寫下今年次高。晶華酒店精心規劃的「盛夏遊輪式度假體驗」，一推出即創造了極高的討論度，第一個周末就湧進了近 500 間的訂房量，隨著暑假的開始，此一數字也持續的在成長當中。業界預期，晶華 7 月營收可望受到挹注。

8.「台塑四寶」半年報出爐！隨著 6 月國際油價強彈，推升各項石化品價格跟漲，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化等四大公司鬆口氣，第 2 季合併稅後淨損 60.02 億元，雖然連續二季虧損，但相較第 1 季大虧 139.87 億元，虧損大幅收斂 57.1%。

9.IC 設計廠 3227 原相感測器產品傳出成功打入樂高（Lego）與瑪利歐聯名玩具組，加上既有遊戲機 Switch 訂單不斷，下半年又有真無線藍牙耳機（TWS）產品出貨回溫等利多效應下。法人看好，3227 原相 2020 年有機會挑戰賺進一個股本，獲利可望改寫逾十年來新高。