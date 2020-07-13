【開箱文】你不能不認識的高人氣新興債基金！

國內官方利率目前僅 1.125％，全球央行因應新冠疫情衝擊大撒幣救市，更壓縮全球平均政策利率至 1%，利率這麼低，難怪大家對高息產品總是趨之若鶩，像新興市場美元債具備較高殖利率的特性，就深受國內投資人喜愛，市場熱賣的 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，在網上討論區的推薦指數就相當高，是一檔高人氣的新興市場債券基金。

市場資金逐利而居，帶動投資人申購熱潮，這檔基金儼然具有新興債王者的氣勢，到底在紅什麼呢？以下讓我們一起開箱來看看 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的特色與優勢：

1. 聚焦美元發行的新興主權債，降低匯率風險

匯率變化巨大且難以預測，以巴西黑奧近 5 年走勢為例， 2015 年是全球主要貨幣相對美元最弱的貨幣之一，2016 則躍為相對美元最強的貨幣之一，但接下來 3 年 (2017,2018,2019) 又成為相對美元最弱的貨幣之一，變化莫測又劇烈，因此，NN (L) 新興債聚焦投資於以美元發行之新興市場債券，參與新興市場長期成長契機的同時，無需承擔當地貨幣波動風險。

2. 高信評新興主權債比例高，更具投資魅力

根據統計，NN (L) 新興債的參考指標「摩根新興市場強勢貨幣主權債指數」，組合成份約 56% 屬於投資級債註 1，超過一半為高信用評等，打破一般對新興債信評不佳的刻版印象，在較高殖利率債券類別中，更增添其投資魅力。

NN (L) 新興債採取主動選債策略，除了持有投資級新興債外，如前五大持債有 4 家為投資等級債，並嚴選部分非投資級債來增加投組收益潛力，以近期相對加碼的烏克蘭部位為例，由於獲得 IMF(國際貨幣基金組織) 備用貸款協議 (SBA) 計畫，穆迪調升該國外債信用評等，由 Caa1 升至 B3，為基金淨值帶來正向貢獻。

表一、NN (L) 新興債前五大持股之標普信評

資料來源：NN 投資夥伴，資料日期：2020/5/31。

3. 歷史經驗顯示，良好回復力值得長抱

回復力是檢視一檔基金長期投資的重要指標，尤其在後疫情時代更令投資人有感。觀察摩根新興市場強勢貨幣主權債指數走勢，歷次風險事件後，往往很快回到趨勢軌道，即便金融海嘯時期，雖曾遭逢一波不理性賣壓而大跌，但僅耗時不到一年就返回起跌點，且在美國聯準會實施 QE 後，迎來新興債大多頭，指數大漲 52% 註 2。此次疫情同樣也讓新興美元主權債一度面臨沉重賣壓，但短暫回檔後，隨即向上反彈，至 6 月底已返回半山腰之上，未來漲升行情可期。

4. 連續 45 個月獲理柏最高評等肯定

根據理柏評等統計，NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 已連續 45 個月，獲得理柏總回報以及穩定回報最高 5 分的肯定註 3，所謂總回報是用來衡量基金相對同類基金的總回報表現；而穩定回報則是衡量基金相對同類基金風險調整後報酬的表現。顯見這檔基金長期更能在相對控管風險下，追求更優渥的報酬機會。

5. 操盤團隊是「新興債」投資的老司機

NN (L) 投資夥伴新興債團隊是最早看到新興債趨勢亮點的投資先驅，早在 1993 年就發展了新興強勢貨幣主權債策略，接著著手新興當地貨幣策略、新興企業債策略、邊境市場債策略以及近年發展的新興短存續期債策略，累積 27 年長久研究與操盤經驗，帶領投資人挺過多次市場榮枯考驗，優異團隊也拿下不少獎項，是奠定 NN (L) 新興債成為旗艦基金的重要基石。

NN (L) 投資夥伴_新興債得獎團隊

資料來源：各頒獎單位：資料日期：各頒獎年度。

6. 提供多元級別，便利選擇一次滿足

國內投資人向來對多元貨幣理財需求殷切，NN (L) 新興債貼心提供多元幣別選擇，如美元、南非幣、澳幣、歐元等，同時也有前收型 X 級別 / 後收型 Y 級別，滿足投資人多元理財需求。

鉅亨新興債基金推薦：

NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)：了解更多

註 1 資料來源：Bloomberg，資料日期：2020/6/30。

註 2 資料來源：Bloomberg，2009/9/3 至 2013 年 QE 退場，採用摩根大通新興市場強勢貨幣主權債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

註 3 資料來源：理柏，P 股級別，美元計價，資料日期：2020/6/30。理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢請瀏覽：www.lipperweb.com。同類型平均係依理柏新興市場強勢貨幣債分類。

投資人申購 NN (L) 系列 Y 股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1％的分銷費 (已反映於相關 Y 股每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。此外，NN (L) 系列基金 Y 股於投資人持有滿 3 年後即「自動轉換為 X 股」，即無需再支付分銷費用。NN (L) 系列基金 Y 股遞延銷售費率：投資時間未滿 1 年 3%； 超過 1 年及未滿 2 年 2%； 超過 2 年及未滿 3 年 1.% ； 3 年以上 0%。

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為 NN (L) 系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-200700051

