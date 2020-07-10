〈貴金屬盤後〉黃金自9年高點回落 但仍堅守1800美元以上

週四 (9 日) 交易，黃金期貨價格收低，自前一日刷新的 9 年收盤高點回落，但在數據顯示美國請領失業救濟仍遠高於 100 萬人後，黃金仍挺在每盎司 1800 美元以上。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「美國經濟處於復甦模式，但根據數據來看復甦並不順利，感覺上，復甦動能已經放緩或開始趨於平穩。」

7 月 4 日止的當週，初次請領失業救濟金人數下降近 10 萬人，達 4 個月低點 131 萬人。與此同時，6 月 27 日止的當週，取得各州傳統失業救濟金的人數自 1880 萬人下降至 1800 萬人 (即持續請領者)。

但倘若所有州與聯邦的 8 項援助計畫均包含在內，截至 6 月 20 日的 7 天內，未調整的持續請領者達 3290 萬人，自前一週 3150 萬人增加上來。

在失業救濟金請領數據公布後，黃金拉回發布前的跌幅。黃金期貨收盤時，美股基準指數走低，但 S&P 500 和納斯達克綜合指數本週迄今仍守住漲幅。

FXTM 首席市場分析師 Hussein Sayed 表示，「如果投資者真的相信，經濟很快就會返回疫情前的水準，那麼黃金現在就不會登上 9 年高點，所以者可證明參與這波股市漲潮的投資者同時也靠著增持一些避險資產，來對沖其部位。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 16.80 美元或約 0.9%，收每盎司 1803.80 美元，盤中低點曾達 1799.60 美元。

前一日黃金上漲 0.6% 至 1820.60 美元，為最活躍契約自 2011 年 9 月 14 日以來最高收盤價。

市場預期，各國政府和央行將長期推行刺激措施以支撐遭疫情挫傷的經濟，此為貴金屬主要利多，但一些分析師認為，7 月向來是黃金旺季，因為此月通常實體需求上升且 ETF 的胃口擴大。

世界黃金協會 (WGC) 週二公布，黃金支撐的 ETF 全球淨流入達 395 億美元，超過了 2016 年以來年度淨流入最高紀錄 230 億美元。

部分專家也指出，美元走疲也提供了美元計價的貴金屬支撐力。根據 FactSet，ICE 美元指數週四上升 0.3%，但本週迄今仍下滑 0.6%。

Newton Advisors 技術分析師 Mark Newton 表示，「市場上最重要的發展似乎都聚焦在貴金屬的突破，因為美元持續疲軟，同時殖利率也疲弱。」

「7 月這時候應該是金屬走強的甜蜜點，未來幾週白銀和黃金應該會再進一步上漲。」

9 月交割的白銀期貨價格下跌 20 美分或近 1%，收每盎司 18.962 美元。

最活躍契約白銀週三上漲 2.5%，登上 2019 年 9 月以來最高收盤價，本週迄今白銀期貨仍有 3% 以上的漲幅。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示「非常看漲白銀，且白銀很有可能在今年剩餘日子超越黃金走勢。」他相信白銀可輕易達到 25 美元水準，「除非新冠病毒治癒方法出現。」

Hatzigiannis 表示，疫情進一步擴散將「引起白銀走高，美元應該會貶值，且白銀採礦生產工作會再次停止。」

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