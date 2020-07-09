A股牛市四利多訊號浮現 加碼時機到

A 股揮別肺炎疫情及中美貿易摩擦利空衝擊，上証綜指五月來緩步走高，展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，A 股牛市四利多訊號浮現，包括：一、上証綜指在 2700 上下 50 點底部紮實；二、股市較債市及房市更獲青睞；三、貨幣寬鬆持續營造豐沛資金行情；四、中國經濟持續復甦，改善企業盈利預期等。由於目前 A 股評價在全球股市仍相對偏低，加上納入 MSCI 的吸金效應可期，A 股未來漲升行情看好，建議以北上資金積極加碼、政策大力作多的內需產業為投資主軸。

葉宇真表示，中國股市較其他資產如房市、債市具有顯著的優勢，以房市分析，第一季中國 GDP 增速低至 - 6.8%，中央政治局會議仍強調堅持房住不炒；就債市而言，中國十年期國債收益率降至 2.8% 歷史低位，股市相對債市風險溢價（毎單位風險獲得的報酬）大幅提升，股債收益比（滬深 300 股息率 / 10 年國債收益率）攀升至 71% 分位，皆說明股市較債市更具吸引力。

葉宇真表示，從資金流向亦可明顯看出 A 股深獲青睞。今年以來中國居民資產大量進入股市，截止 6/20 偏股型基金已發行 6700 億份，月均達 1100 億份，明顯高於 2019 年全年 4700 億份、月均約 400 億份的水準。反之，今年以來債券型基金發行 2200 億份，月均不到 400 億份，遠低於 2019 年債基發行的 9400 億份，月均 780 億份。

葉宇真指出，今年以來北上資金已累計流入 A 股 1177 億人民幣，5 月份以來儘管市場震盪，北上資金依然延續流入態勢。5 月份以來北上資金增持流通股比例超過 1% 個股有 124 家，重倉行業主要為大消費股如醫藥、食品飲料，食品飲料行業仍舊佔據北上資金配置榜首，建議中國基金以受惠最大的中証消費服務領先指數基金優先布局。

消費產業－食品飲料居北向資金增持佔比榜首

資料來源：東方財富証券，台新投信整理，資料日期：2020/6/23

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