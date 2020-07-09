

◆盤勢分析

1. 週三美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄。Fed 試圖舒緩華爾街緊張情緒，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁 James Bullard 表示，到今年年底，美國失業率可能會降至 8% 以下，甚至降至 7%，估計大多數勞工將在未來 90 天內重返工作崗位。週三美股上漲，漲幅介於 0.68 至 1.48％，美股四大指數短期高檔震盪。亞馬遜上漲 2.70%，蘋果上漲 2.33%，特斯拉下跌 1.73%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）均線：支撐為 11,900 點至 12,000 點，壓力為 12,400 點至 12,500 點。

（3）技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 170 點附近，壓力為 176 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創波段新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 6 月營收優、第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技 / 防疫等。

5. 台股行情攻堅，證券經紀業務獲利大噴發，今年營運成長幅度有望超車銀行體系，營業員終於不再苦情，證券商公布 6 月業績報佳音，有 8 家單月獲利創今年新高，業者期待天天「兩千億元」行情能夠持續。

6.IC 設計龍頭 2454 聯發科受惠 5G 系統單晶片（SoC）出貨熱絡，在同等競爭對手有限下，平均銷售價格（ASP）與毛利率可望攀升，加上非手機業務動能同樣可期下， 8 日市值達 1.05 兆元，成為全球第五大 IC 設計公司，僅次於 Nvidia、博通、高通及 AMD。

7. 被動元件產業再發動跨國併購，全球第二大保護元件廠聚鼎（6224）宣布全資收購德商漢高的散熱事業（TCLAD），總計斥資 2,600 萬美元，約當新台幣 7.8 億元，全力衝刺電動車散熱市場，估完成交割之後，明年第一季開始編列合併報表，新聚鼎將躍居全球金屬散熱基板龍頭，全年營收挑戰翻倍成長。

8. 高速傳輸介面廠譜瑞 - KY（4966）公告 6 月合併營收達 13.44 億元，再度改寫單月歷史新高，同步帶動上半年合併營收同創新高表現。法人指出，譜瑞 - KY 下半年將開始衝刺 PCIe Gen4 Retimer 新品，加上 PC、平板客戶拉貨不斷，下半年營運將可望更加暢旺。

