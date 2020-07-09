〈能源盤後〉美原油意外增加 但汽油供應量大減 需求明顯增強 原油登4個月高點

週三 (8 日) 交易，原油期貨價格上漲，創 3 月以來最高收盤價，即使美國原油庫存意外增加，但因原油進口量增加，且每週汽油供應量下降，顯示能源需求增強，振奮市場信心。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「更細看數據就可發現，原油庫存增加是因為原油進口量增加，這非常正面，因為這顯示國內石油需求上升，美國為該商品最後一個市場。」

此外，「儘管煉油廠運行率增加且產量增加，但汽油庫存仍下降近 500 萬桶，係因美國駕駛返回路上，所以石油需求持續增加，這相當積極正面。」

EIA 週三公布，7 月 3 日止的當週，美國原油庫存增加 570 萬桶。(此前一週庫存減少 720 萬桶)

根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週原油庫存下降 370 萬桶。API 週二公布上週原油增加 200 萬桶。

EIA 數據顯示，石油淨進口總量為 501 萬桶 / 日，較一週前 288 萬桶 / 日的水準上升。商業原油每日進口量為 739 萬桶，亦較一週前 597 萬桶 / 日的水準上升。

ClipperData 的商品研究總監 Matt Smith 表示，「自去年 8 月以來，這是頭一回淨進口量突破 500 萬桶 / 日，這也導致原油庫存紮實增加，儘管煉油廠活動提高至 14 週高點，達 1430 萬桶 / 日。」

「因為汽油庫存創下 3 月初以來最大下降程度，抵消了原油庫存增加的悲觀衝擊，因為這隱含需求逐漸復甦了。」

汽油供應量下降 480 萬桶，蒸餾油庫存增加 310 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週汽油供應量下降 120 萬桶、蒸餾油供應量下降 50 萬桶。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 28 美分或 0.7%，收每桶 40.90 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.5%，收每桶 43.29 美元。

道瓊斯市場數據顯示，WTI 和 Brent 原油最前月契約均創 3 月 6 日以來最高收盤價。

EIA 數據顯示，在 7 月 3 日止的 4 週來，平均隱含需求為每日 850 萬桶，較去年同期下降 12.5%，但已較前一回年率下降 15% 的水準改善。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.2909 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.2344 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下降 2.8%，收每百萬 Btu 1.824 美元。

EIA 週三數據亦顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週增加約 220 萬桶，石油總產量則維持在 1100 萬桶 / 日。

另外，EIA 在週二的發布月報中，上修了今明兩年對 Brent 和 WTI 原油需求以及對美國原油產量的預期。