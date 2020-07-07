充實營運資金 王道銀行啟動現金增資20億元

王道銀行 (2897-TW) 今 (7) 日召開董事會，會中決議將辦理現金增資，以發行 34 萬張普通股為限，募資可望達約新台幣 20 億元，以充實營運資金，並強化資本結構、提升資本適足率。此外，董事會亦通過 2019 年度普通股及特別股現金股利的配息基準日為 8 月 8 日。

王道銀行表示，此次現金增資案，每股發行價格範圍預定為新台幣 6-7 元，實際發行價格將參酌市場狀況並依規授權董事長於上述價格範圍內訂定，募集資金總額預期可望達約新台幣 20 億元，實際總金額將依每股實際發行價格而定。

此次發行的普通股，將保留其總額的 10% 予員工承購，並提撥 10% 採公開申購方式對外公開承銷，另外 80% 將開放由原普通股和特別股股東按持股比例認購。

王道銀行表示，認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事宜，將待主管機關核准後授權董事長訂定。

此外，王道銀行日前股東會通過 2019 年盈餘分派案，將配發甲種特別股每股新台幣 0.425 元現金股息、普通股每股新台幣 0.4 元現金股利；今日董事會通過 2019 年度普通股及特別股的配息基準日為 8 月 8 日，普通股與特別股的停止過戶期間為 8 月 4 日至 8 月 8 日，甲種特別股停止轉換期間為 7 月 14 日至 8 月 4 日。