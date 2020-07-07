晶碩產能利用率達近9成 下半年拚逐季成長

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 第 2 季繳出季增、年增雙位數好成績，符合預期，展望下半年，晶碩表示，產能利用率約達 85-90%，正積極調整產線、提升產量，隨著中國、日本等地營運動能回溫，全年營運審慎樂觀，力拚逐季成長。

晶碩 6 月營收達 2.91 億元，月減 0.49%、年增 18.63%，第 2 季營收達 8.35 億元，季增 15.79%、年增 12.8%，累計今年前 6 月合併營收達 15.56 億元，年增 3.77%。

晶碩表示，上半年受疫情衝擊，但隨著中國、日本陸續宣布解封，需求逐步回溫，加上主打電商平台銷售也優於預期，預期今年營運谷底將落在第 1 季，下半年在客戶新品推出後，可望再挹注營運成長，全年可望逐季成長，但仍需觀察全球疫情變化。

因應未來需求，晶碩桃園大溪擴廠計畫持續進行，預計明年上半年完工投產，最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠產能已接近 4000 萬片，月產能將可達 8000 萬片以上。

矽水膠產品方面，晶碩表示，目前主要市場為美國、歐盟，但受疫情影響，取得歐盟認證時間稍有遞延，仍力拚在今年下半年取得認證，明年配合客戶推出產品。