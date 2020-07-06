遠距商機優預期 GIS-KY Q2營收季、年增皆逾4成

觸控雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)6 月營收出爐，受惠遠距商機帶動筆電、平板等 IT 產品需求，抵銷手機衰退，第 2 季營收表現雙雙優於預期，業成第 2 季營收達 339.47 億元，季增、年增皆逾 4 成，展望第 3 季，雙雄皆預期，筆電、平板需求將維持高檔。

業成 6 月營收合併營收，達 118.77 億元，月增 2.81%、年增 55.57%，續創近 8 個月單月新高，第 2 季達 339.47 億元，季增 49.95%、年增 45.48%，累計前 6 月達 565.85 億元，年增 7.23%。

業成表示，第 2 季受惠遠距商機帶動筆電、平板等 IT 產品需求，帶動營運穩健成長，預期第 3 季相關 IT 需求可望維持高檔，但手機應用則相對疲弱，仍要看大客戶新機發表時間，預期將遞延至第 4 季才有機會回溫。

展望未來，業成看好三大動能，包含筆電、平板等 IT 需求延續，MiniLED 筆電、OLED 高端機種超聲波屏下指紋滲透率提升，長遠則將往 3D ToF、車載產品布局，而因應筆電需求，業成日前也規劃再擴增產線，估全年筆電營收將成長至 20%。

宸鴻 6 月合併營收達 88.54 億元，月增 8.3%、年減 11.9%，第 2 季達 280.49 億元，季減 0.5%、年減 1.4%，優於預期，累計今年前 6 月則達 562.4 億元，年減 5.65%。

宸鴻指出，雖然手機市場衰退，但平板、筆電等需求成長，支撐上半年營運，隨著產業供需秩序趨穩，下半年可望優於上半年，但手機需求仍無回溫跡象，下半年難有爆發性成長；電子白板方面，宸鴻奈米銀電子白板目標在今年拿下 3-4 成市占率。