外資狂掃201億元 連5買且創今年買超金額次高

台股今 (6) 日大漲 207.54 點，爆量收今日最高 12116.7 點。資金行情也持續點燃法人火種，外資買超 201.53 億元，不僅為連 5 買，更創下今 (2020) 年以來買超金額次高；投信則買超 3.32 億元；自營商 64.08 億元，三大法人同步站在買方共買 268.94 億元。其中，外資今天大舉買進電子金融權股，尤其青睞面板雙虎。

外資買超前 10 名檔檔超過萬張以上，群創 64813 張、友達 57522 張、開發金 33734 張、華邦電 20203 張、新光金 19368 張、聯電 17259 張、鴻海 15456 張、元大滬深 300 正 2 獲 13417 張、台積電 11930 張、中信金 11439 張。

外資賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣超 61070 張、緯創 10643 張，為「唯二」超過萬張個股，其餘依序為日月光投控、燿華、瑞儀、瀚宇博、富邦印度正 2、矽格、國巨、台郡。

投信買超前 10 名：京元電子、緯創、中信金、欣興、台郡、矽格、英業達、原相、創惟、創意。賣超前 10 名：裕隆、台燿、聯電、富邦上証、國巨、華通、臻鼎 - KY、南光、鈺齊 - KY、鈺太科技。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 73835 張、元大高股息 21352 張、富邦上証正 2 獲買超 16920 張、群創 15403 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 15037 張、友達 13736 張，除了上述破萬張買超，其餘依序為緯創、元大台灣 50、元大臺灣 ESG 永續、國泰中國 A50。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 46622 張、開發金 23574 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 11773 張，其餘依序為中信金、元大滬深 300 反 1、富邦上証反 1、正隆、國泰臺灣加權反 1、富邦印度正 2、聯電。

外資在今年 4 月 17 日買超 204 億元，創下今年新高後，暌違近一季，在資金浪潮下，今日再現買超超過 200 億元的霸氣，不過，外資在台指期減碼淨多單 5442 口，未平倉口數降到 3.28 萬口。本周進入超級財報周，在資金行情充沛之下，台股仍偏多看待，除了權值股外，業績表現佳的中小型股也可望輪流表態。