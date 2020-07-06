Q3面板報價上揚 友達一度漲停重返票面價

面板業第 3 季可望迎來產業反彈，隨著歐美終端市場備貨需求恢復，6 月主流面板價格止跌回穩，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預期，第 3 季全球面板需求將重回正軌，年增逾 15%，供需將進一步吃緊，激勵面板族群強勢反攻，友達 (2409-TW) 早盤一度亮燈漲停，重返 10 元票面價，創下近 4 個月新高。

面板雙虎友達、群創 (3481-TW) 今 (6) 日帶量上攻，午盤前成交量皆逾 25 萬張，群創漲幅也超過 7%，同創近 4 個月新高，也激勵同族群彩晶 (6116-TW)、凌巨(8105-TW) 表現不俗。

群智諮詢指出，歐美市場 6 月電視備貨需求恢復，加上主力品牌為達成年度銷售目標，旺季備貨計畫積極，有助主力面板供應商去化先前庫存，整體電視面板供應轉趨吃緊，預期第 3 季需求將季增 31.5%、年增 15% 以上，其中將以 32 吋、50 吋以上大尺寸拉貨最為積極。

展望今年，對群創、友達等面板廠仍相當辛苦，營運皆已連虧 5 季以上，第 2 季恐仍難逃虧損，但隨著面板報價反彈有助改善營運，下半年營運可望逐步好轉，力拚單季轉盈，但市場人士指出，雙虎面對中國廠商競爭，仍需透過產品組合、新事業布局，在產業逆風中尋求突破。