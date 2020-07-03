台新Richart、國泰KOKO搶未成年線上開戶 線上申辦數倍增

兒童理財愈來愈夯，台新金 (2887-TW) 旗下台新 Richart 數位銀行、國泰金 (2882-TW) 旗下 KOKO 數位銀行都推出「未成年線上開戶」，其中，台新 Richart 表示，4 月領先推出「未成年線上開戶」服務以來，未成年人單日線上申辦數，較過往預約臨櫃申辦數成長倍增，顯示數位化金融服務需求的年齡層持續降低。

台新 Richart 數位銀行以紅色領結可愛狗狗的品牌形象深受喜愛，據金管會統計，截至去 (2019) 年底，Richart 合計開戶數為 179.3 萬戶，為開戶數唯一破百萬銀行，市占率也以 52.99% 穩居數位存款帳戶之冠。

台新 Richart 數位銀行推出未成年線上開戶後，開戶數激增，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，未成年人單日線上申辦數，較過往預約臨櫃申辦數成長倍增，未成年人申辦主力集中在 17-19 歲，由於 Richart 可以完全線上申辦，學生自行透過 Richart APP 線上申請後，待家長 (法定代理人) 下班回家進行線上身分驗證，即可完成開戶，家長不用請假跑銀行，十分方便快速，因此開戶數節節攀升。

包國儀指出，Richart 整合儲蓄、外幣、定存、基金、支付等產品，隨著暑假即將來臨，許多學生會利用暑假期間打工存錢，Richart 是學生儲蓄很好的選擇，不僅有新臺幣高利活存最高 1%，「小秘書」功能直接在 APP 首頁顯示利息累計金額，儲蓄更有成就感。

包國儀進一步表示，另外，搭配網友熱愛最萌的「綠狗卡」-Richart Visa 金融卡進行日常消費，帳戶有多少錢就只能消費多少錢，搭配「記帳」與「帳務分析」功能，更能讓小朋友學習精準的掌握支出，即時了解自己的帳務情況。

未成年線上開戶除了 Richart，國泰世華 KOKO 數位帳戶也已推出，不過其未成年的年齡定義與 Richart 不同，KOKO 數位帳戶開放持有國民身分證 12 歲以上未成年人，可全程於線上申請 KOKO 數位帳戶。

國泰世華銀行表示，目前全行已有超過 435 萬名數位用戶，比例年年成長，在未成年人及年輕族群方面，不僅推出符合年輕族群的開戶管道，也注重提升年輕人數位金融使用習慣，更陪伴年輕族群培養負責任的金融理財觀念。



此外，國泰世華銀行除了開通未成年人線上開戶，KOKO 數位銀行也提供逐筆自動記帳功能，用戶能將日常生活的所有支出依照餐飲、購物、交通、生活、娛樂、醫療、金融等類別紀錄，更能依照自身需求新增消費類別，讓還沒有收入的未成年人不僅能夠享有數位銀行的便利，也能從記帳開始培養理財的第一步。

國泰世華銀行表示，再搭配 KOKO 簽帳金融卡不僅讓年輕人不透支，一般消費享 1.2% 的現金回饋也鼓勵用戶善用金錢、聰明消費，若金融卡不小心遺失也可透過 KOKO APP 卡片管理開啟卡片安全鎖，保護個人帳務安全不怕盜刷更安心。