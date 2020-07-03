Shopify股價又刷新高 分析師：漲勢還會持續

受華爾街樂觀情緒的推動，加拿大電子商務平台 Shopify(SHOP-US) 週四股價持續上漲，有分析師看好消費動能轉移至電商的長期趨勢，上修 Shopify 目標價。

shopify 今年迄今股價走勢

貝爾德（Baird）分析師 Colin Sebastian 重申了對 Shopify 股票「優於大盤」的評級，並將其目標價格從 820 美元上調至 1100 美元，這成了華爾街少數將其目標價調升至高於當前股價 (1029.97 美元) 的分析師之一，目前該公司的華爾街平均目標價在 782 美元。

新冠疫情期間，Shopify 顯然是消費者加速轉向網購的受益者，今年迄今股價已經翻升一倍，目前市值達 1150 億美元，成為加拿大價值最高的企業，且超過了大型企業公司如 IBM (IBM-US) 和高通 (QCOM-US) 的現行市值。

Sebastian 表示，他上修目標價是為了反映這幾點：新商家成長強勁，商品總價值加速增長、該公司付費平台獲得更快速採用，以及諸如履行等服務的賺錢機會增加。「我們了解，中小企業 (SMB) 的客戶流失率可能還會增加，類別的阻力也會持續存在，但這些都是暫時的減速帶，不會改變該平台因零售業廣泛結構性變化而受益的軌道。」他估計該公司現在平台上擁有商家和品牌已自一月下旬時的 110 萬家增加至 130 萬家。

他補充，5 月到 6 月中旬電子商務持續強勁，「由於新冠疫情加速了消費者轉向電商的長期趨勢，我們估計，美國從線下渠道到線上渠道的零售年度支出將逐步增加約 2000 億美元。亞馬遜 (AMZN-US)、Paypal (PYPL-US) 和 Shopify 應可瓜分這塊大餅。」

該分析師指出，「很少見公共軟體公司與巨大電商市占率移轉能有這麼緊密的關係，Shopify 具有確立的領導地位以及世界一流的產品和工程技術。更甚者，我們看到多個營收增加的驅動因素，包括：新的付費服務、新的合作關係 (例如近期與沃爾瑪的合作)、面向消費者的技術 (該公司新推出的 Shop app)，雖然我們持續向長期投資者推薦該股，但我們也建議短期間趁回檔時建立或增持該公司股票。」

他補充，他設立 1100 美元的目標價是基於 2025 年營收 100 億美元的預期，幾乎是他對現行 2020 年營收 22 億美元預測水準近 5 倍。

Shopify 股價上漲 1.31% 至 1029.97 美元，再創新高，單就本週該股價漲幅已達 15%。