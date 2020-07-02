外資買超電金傳權值股 連三日調節富邦VIX逾21萬張

台股今 (2) 日突破前高，大漲 101.72 點或 0.87%，日 K 連三紅，衝上 11800 點大關，三大法人外資買超最積極，已連三買，續買台積電、新光金、台塑等大型權值股，並連三日調節富邦 VIX ，總計逾 21 萬張，同時加碼期貨多單，顯現對台股仍偏多看待。

三大法人今日合計買超 29.79 億元，外資買超 28.56 億元，投信則賣超 4.71 億元，自營商小買 5.93 億元；期貨方面，外資增持多單 2966 口，多單未平倉口數增至 36460 口。

觀察外資動向，今日持續買超元大台灣 50 反 1、進行避險，已連買 17 日，持股張數從 138 萬張，提升至 288 萬張，也買超電金傳權值股，包括欣興、友達、新光金、台積電、國產、台塑等，買超張數皆達 4000 張。

外資賣超則瞄準金融族群，狙擊中信金逾 2.4 萬張，並調節開發金、玉山金、國泰金，張數皆達 3000 張，同時狙擊富邦 VIX，近三日已大賣 21 萬張。

投信與自營商對國產看法不同調，投信賣超 1036 張，自營商則買超 1481 張，但對於台塑，投信與自營商皆同步賣超，張數分別達 1611、4812 張。