

◆盤勢分析

1. 美國 6 月 ADP 就業報告和製造業數據改善，亞馬遜、Netflix 和特斯拉等主流科技股上漲，推升那斯達克指數再刷歷史新高，費城半導體相對弱勢，周三四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.48%~+0.95% 之間。

2. 周三台股延續多方格局，股王 3008 大立光跳空開高、帶動指數上攻氣勢，資金往蘋概、顯卡、伺服器、IC 設計等類股做多方輪動，加權指數站穩 5 日均線續揚，終場上漲 82.18 點，收在 11,703.42 點，漲幅為 0.71%，成交金額為 1927.57 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 47.31 億元：外資買超 36.5 億元、投信買超 1.22 億元、自營商買超 9.59 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，持續呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

（2）均線：目前指數位處 5 日線 (約 11,628 點) 之上，10 日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線 (約 11,520 點) 附近位置。

（3）技術指標：KD 呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

4. 周三櫃買指數漲幅 1.40%，收在 162.3 點，漲勢較加權指數強、並創波段新高，目前站在 5 日線 (約 160 點) 之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

5. 觀盤重點：近日疫情利空對市場的衝擊力道鈍化，時序進入 7 月份，在 10 號前上市櫃公司營收將陸續公告，預期市場目光將逐漸轉向業績成長股，周三諸多 IC 設計成長股即受買盤青睞。雖目前盤面上熱錢尚未有明顯退場跡象，但類股輪動快速，且大盤價量背離，短線仍建議不宜過度追高，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G 趨勢股、遠距辦公受惠股、中國基建概念股、及高殖利率股。

6. 股王 3008 大立光昨（1）日公告，將在下周四（9 日）召開線上法說會，市場關注蘋果下半年新機訂單拉貨力道，高階鏡頭出貨是否回升，及第三季營收展望等三大重點。另外，公司將於 7 月 5 日公布 6 月的營收資訊。

7. 台灣第五代行動通訊（5G）開台，從國際趨勢觀察，5G 投資回收期超過十年，5G 龐大頻譜標金及網路投資如何回收，成為外界關心焦點，3045 台灣大總經理指出，5G 最有感的應用是雲端遊戲。預期在 5G 時代，電信三雄營收結構將出現變化。

8.MEMS 麥克風晶片廠 6679 鈺太去年底順利切入 PS 系列供應鏈，成為日系遊戲機大廠主要供應商，由於各國因疫情帶動宅商機，使遊戲機需求大增，另外窄邊框筆電滲透率提升、與後續 TWS 藍芽耳機，亦有利推動後續營運動能。

9. 在全台新冠肺炎疫情控制得當、與降息帶動下，房市遞延買盤回籠，六都 6 月移轉 1.97 萬棟，年增 3%、月增 15%，呈成長格局。相關營建類股包括 5522 遠雄、2535 達欣工、2542 興富發。

