〈群益期貨〉美股今晚請小心 電子盤時陸股大漲美股小跌 與3月5日似曾相似

歷史重演可能是巧合，也可能是一些邏輯因素的組合。

今年 3 月 5 日美國疫情暴發之初，中國正逐漸從擴大篩檢、封城之路走出陰霾，新冠肺炎發源地湖北武漢甚至一度出現單日零確診。與此同時，美國國防部文件資料顯示，新冠狀肺炎將會在未來三十天內成為全球大流行的傳染病，最壞情況下，今年全球生產毛額 (GDP) 可能損失 2.7 兆美元。美國國家醫學情報中心 2 月 25 日已經將疫情風險警示從二級調升為一級，在當時的環境，3 月 5 日時 A50 大漲 382.5 點至 14222.5 點新高，但美股電子盤聞風不動呈現小跌，正如同今日的走勢，接下來美股就進入瘋狂下跌的跌勢。

從美股與陸股的走勢結構上，從 6 月中旬楊潔篪與蓬佩奧於夏威夷密秘會談之後，陸股相對美股轉強的態勢明顯，在川普選情低迷下應該是有求於人，可能有做出讓利或妥協的舉措（不過這是政治上主觀的判斷），因此從那之後陸股走勢一路向上，而美股截至目前為止仍未能越過六月中旬的起跌區。

儘管如此，美股還算是維持在大區間的走勢，6 月 8 日美國宣佈規模 6,000 億美元中小企業貸款計劃，針對員工人數在 1.5 萬人以下，或營收不超過 50 億美元的企業提供貸款，當中包括更寬鬆的條件、延長還款期限、放寬最高和最低貸款金額日門檻等等，最低貸款金額將從 50 萬美元降至 25 萬美元，最高金額從 2 億美元提高到 3 億美元，視計畫內容有所不同，貸款期限從四年延長到五年，頭兩年無須還款，也沒有提前還款的罰款。此項計劃在 6 月 8 日宣布時，股市利多不漲反而下跌；在 6 月 15 日正式啟動，股市反應利多大漲，目前行情仍然是落在 6/8~6/15 的區間內震盪；儘管美國面臨二次疫情再增溫的衝擊，但投資人期待美國參議院七月下旬通過新一輪刺激方案，因此＂錢＂仍持續推升著股市向上。

從盤面上，股市上漲同時，黃金齊步漲，顯示資金面流動性仍算強，這也是美股能擺脫疫情因素持穩的原因；然而美股從六月中相對陸股弱及尖牙股開始出現震盪洗盤，市場走勢會變得更混亂。尤其是今日陸股大漲，美股竟如眼盲一樣完全不動聲色，這種情況如同 3 月 5 日的情境一樣，雖然只是個現象，當然要配合資金轉緊的訊息才有可能歷史重演，但既來之，還是將安全帶扣上，小心為上。



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