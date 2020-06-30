〈美股早盤〉美多州暫停經濟重啟 美股早盤表現平淡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週二 (30 日) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出席眾議院聽證會。鮑爾於週一 (29 日) 發布預先為聽證會準備的書面證詞，表示經濟前景面臨格外龐大的不確定性，強調持續控制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情極為重要，並呼籲切勿過早撤回任何形式的刺激措施。

隨著美國疫情惡化，許多州政府宣布暫停經濟重啟計畫。週二 (30 日) 市場靜待鮑爾及梅努欽聽證會，美股開盤表現平淡。

新冠疫情發展

美國疫情持續惡化，30 多個州相繼淪陷，華盛頓州、加州、佛州和德州等地皆已宣布暫停經濟重啟腳步，紐澤西州也於週一加入此行列。美國每日新增病例在過去一週內增長 42%，週日達到平均新增 38200 人確診。

週一 (29 日) 世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，新冠疫情在全球持續加速蔓延，且最糟的時刻還沒到來。

美中關係進展

中國人大常委會於週二 (30 日) 通過港版國安法。美國商務部表示將暫停給予香港特殊待遇的規定，包含出口許可豁免等一系列優惠。美國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 指出，因為中國推出港版國安法，讓美國必須將香港視為與中國同等地位，今 (30) 日起停止出口國防設備至香港，未來也將對國防及軍民兩用的技術實施出口管制。

截至台北時間週二 (30 日)22 時許：

道瓊指數下跌 38.91 點或 -0.15%，暫報 25556.89 點

那斯達克上漲 11.23 點或 0.11%，暫報 9885.38 點

標普 500 上漲 0.96 點或 0.03%，暫報 3054.20 點

費半上漲 11.02 點或 0.57%，暫報 1955.00 點

台積電 ADR 下跌 0.14% 至每股 56.32 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.623%

紐約輕原油下跌 1.96% 至每桶 38.92 美元

布蘭特原油下跌 1.82% 至每桶 41.09 美元

黃金下跌 0.19% 至每盎司 1777.80 美元

美元指數上漲 0.03% 至 97.530 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

美光早盤上漲 4.94%，達 51.58 美元。

記憶體大廠美光週一 (29 日) 於美股盤後公布會計年度第三季財報，由於 DRAM 和 SSD 需求強勁，銷售額激增，Q3 營收獲利超越公司財測和市場預期。針對 Q4 財測，預估營收將為 57.5 億至 62.5 億美元區間，稀釋後 EPS 則將為 1.05 美元 (上下波動範圍約為 10 美分)。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收： 54.38 億美元，年增 14%，季增 13%，優於 FactSet 預期的 52.7 億美元

稀釋後 EPS：0.82 美元，遜於去年同期的 1.05 美元，優於 FactSet 預期的 0.75 美元

淨利：9.41 億美元

營業費用： 8.23 億美元

營業利益： 9.81 億美元

毛利率： 33.2%

營運現金流：20 億美元，去年同期為 27.1 億美元

特斯拉早盤下跌 0.16%，達 1008.00 美元。

特斯拉週一 (29 日) 尾盤勁揚逾 5% 重登 1000 美元整數關卡，據報導，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在致員工的內部信件中表示，第 2 季有可能損益兩平，免於虧損。

特斯拉週一上市屆滿 10 年，該公司在 2010 年 6 月 29 日以每股 17 美元 IPO，10 年來為投資人賺進 5677% 報酬率，一年相當於 45%。 此外，特斯拉營收從 2010 年的不到 1.2 億美元達到現今約 260 億美元。

皇家荷蘭殼牌集團早盤下跌 3.47%，達 32.27 美元。

皇家荷蘭殼牌表示，由於新冠疫情對於石油產業造成衝擊，預計將於 Q2 提列 150 億至 220 億美元的資產價值減損。各國實施的封鎖措施造成全球石油需求量萎縮，各大石油業者也紛紛重新評估資產價值、以及調整長期的業務模式。

皇家殼牌表示，第二季石油銷售量將介於每日 350 萬桶至 450 萬桶區間，較去年同期的每日 660 萬桶大幅減少。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 S&P 全美 20 大城房價指數年增率報 3.98%，預估 3.7%，前值 3.91%

美國 4 月 S&P 全美 20 大城房價指數月增率報 0.33%，預估 0.5%，前值 0.4%

美國 6 月芝加哥 PMI 報 36.6，預估 41.0，前值 32.3

S&P 全美 20 大城房價指數年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Invesco 策略師 Kristina Hooper 表示，在新冠疫情惡化之後，若政府再次封鎖經濟活動，則將會提高股市的波動性。但 Hooper 認為，即使再次實施封鎖措施，強度也不會如同先前所實施的一般嚴格。

大摩分析師 Ken Zerbe 和 Betsy Graseck 表示，佛州、德州、加州、亞利桑那州和喬治亞州的病例激增，可能代表在當地營運的企業承受「龐大壓力」，進而對信用品質造成壓力，一些高度曝險的大型銀行要特別留意。