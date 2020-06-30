〈遠東新股東會〉徐旭東：下半年有爆發性需求 營運將好轉優於上半年

遠東新 (1402-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長徐旭東對景氣看法樂觀，下半年將出現爆發性採購潮，營運會比上半年好，而目前遠東新也強化醫療、防疫相關領域，有助降低油價波動帶來的風險。

徐旭東表示，上半年有 3-4 個月受疫情影響，需求被壓住，現在看下半年會出現爆發性反彈，但的確也有聽到悲觀看法，認為開放太多恐出現第二波疫情，但他個人認為，還是要樂觀一點，太悲觀也沒辦法過日子。

至於後疫情時代，徐旭東認為，經歷疫情後，供需兩端都出現改變，品牌商會開始審視供應鏈，更仰賴找體質好、經營穩定的公司，遠東新可望受惠。

需求方面，除了醫療、防疫需求大增，遠東新副董事長席家宜指出，也有客戶在考慮，要把可重複水洗的 P1、P2 等級的防護衣結合設計，讓防護衣也能像一般服飾；此外，疫情後，材質舒適又能穿出門的居家休閒服飾設計，也成為潮流，將考驗化纖到染整研發能力，遠東新也具優勢。

遠東新在醫療相關布局涵蓋醫用功能性纖維、抗病毒纖維，也跨入特用防護服，包含隔離衣、防護衣、手術衣等，同時開發新型超細纖維 (PE/PET, Nylon/PET)，能取代口罩中間過濾層，目前在台灣、中國上海、越南等地均有生產。

遠東新今日股東會所有議案均通過，包括去年財報以及每股配息 1.5 元。