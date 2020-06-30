〈貴金屬盤後〉疫情加速擴散 黃金小漲 工業需求令人擔心 白銀承壓

週一 (29 日) 交易，黃金期貨價格上漲，係因證據顯示新冠肺炎疫情快速擴散，黃金避險買盤獲得支撐力後開啟本週，但投資者對工業需求的擔憂令白銀承壓。

Swissquote 銀行高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 週一研究報告指出，「 全球風險市場上延續不斷的風險和主權債券殖利率下滑，繼續將資金推向黃金。」

根據約翰 · 霍普金斯大學研究人員彙編的數據，新冠病毒造成的死亡人數在週末已經超過 50 萬人，感染人數超過 1000 萬人。

美國衛生與公共服務部長 Alex Azar 週日受訪時表示，未來幾週死亡人數和住院人數都將上升。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 90 美分或約近 0.05%，收每盎司 1781.20 美元。

上週黃金收高 1.6%，為連續第三週上漲，且上週稍早因新冠病毒確診加速上升，金價登上自 2012 年以來最高點。根據 FactSet，今年迄今，交易最活躍的黃金期貨價格上漲約 17%。

ICE 美元指數週一上升 0.1% 至 97.55，美股基準指數也廣泛走高。由於美元走強會削弱黃金吸引力，加上股市上漲會讓投資者減少對黃金的投資，因此黃金收盤脫離盤中高點 1790.40 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 5 美分或 0.3%，收每盎司 17.98 美元。

交易最活絡、9 月交割的白銀期貨價格下跌 10 美分或 0.6%，收每盎司 18.064 美元

根據道瓊市場數據，交易最活躍的白銀期貨價格上週上漲近 1.1%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 週一研究報告指出，「在新冠大流行高峰時，白銀價格重挫，此後出現顯著回升，這表明還有更多漲幅將因動能買盤而到來。」

「隨著黃金爆發，白銀應該也能搭上順風車，這兩種貴金屬都能從公債殖利率下降獲得良好支撐，因為大眾預期全球央行將在一段時間內保持各自貨幣政策立場極度寬鬆，以應對新冠病毒大流行造成的經濟衰退，並降低通縮風險。」

偏低利率和負利率「也傾向提高不孳息的貴金屬吸引力，因為投資者在基準公債殖利率如此低的情況下，被迫尋找替代投資。」此外，避險需求也提供了支撐力。

Razaqzada 表示，投資者現在想知道「工業需求是否會快速回升並停留在正面，以支撐白銀價格上升。隨著全球經濟脫離關閉封鎖狀態，白銀的工業需求可能上升。然而，這關鍵風險是，如果第二波新冠病毒疫情席捲全球，可能會有部分地區重新導入關閉封鎖政策。」

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