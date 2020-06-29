盤前財經大事搶先讀2020年06月29日

今日操盤前瞻

台灣 6 月消費者信心

日本 5 月零售業銷售

法說會：旺宏、英業達、廣達、中美晶、環球晶等

除權息：元大金、卜蜂、健和興、和大等

郭明錤：為降低成本 iPhone 12 與 SE 將取消附贈充電器

週日 (28 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預測 2020 下半年的新款 iPhone 12 將取消隨機附贈充電器，以降低成本，同時也預測既有的 iPhone SE，將於 2020 下半年開始取消隨機附贈充電器。閱讀全文...

〈觀察〉ECFA 十年大限將至 為何企業都挫在等

兩岸在 2010 年 6 月 29 日簽署 ECFA(兩岸經濟合作架構協議)，同年 9 月生效，由於今年十年大限將至，外界多擔憂，ECFA 一旦終止對台廠恐造成劇烈衝擊。閱讀全文...

〈觀察〉疫情恐捲土重來金融業獲利埋隱憂 明年股利恐縮水

2020 年全球市場超級黑天鵝新冠肺炎疫情重挫經濟成長動能，產業各個叫苦連天，獲利表現與景氣緊密連動的金融業也難置身事外，要忙紓困也要扛起振興重任，在疫情隨時可能捲土重來的情況下，金融業今年獲利難有樂觀本錢，並可能進一步衝擊明年股利。閱讀全文...

〈觀察〉電信業卡位 5G 商機 著眼企業專網潛在市場

電信業最快 7 月開始提供 5G 網路，雖然初期仍以消費者市場為主，不過，長期來看，電信商著眼的是商機更大的企業專網，尤其需要高度自動化、設備連網的業者，因此，電信業者積極與台廠密切合作，將成為未來營收主要成長動能。閱讀全文...

〈觀察〉二因素帶動 被動元件廠提升原料自主性鞏固營運利基

被動元件近年除走向小型化，業者也積極提高原料自主性，一來因應 5G、電動車等高頻高壓應用，帶動被動元件材料升級需求；二來也能藉此穩定原料交期以及優化成本。閱讀全文...