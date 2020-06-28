中油：汽、柴油價格29日起各漲0.3元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲 0.3 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 22.0 元、95 無鉛汽油每公升 23.5 元、98 無鉛汽油每公升 25.5 元、超級柴油每公升 19.4 元。



台灣中油表示，本週受北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 承諾 7 月減產量將維持 5、6 月執行大規模協議水準等因素影響，帶動國際原油價格上揚。



本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 42.01 美元，較前週 40.76 美元上漲 1.25 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.049 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.32％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲 0.8 元及 0.9 元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲 0.3 元，另 0.5 元及 0.6 元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

