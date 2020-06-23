美國大選行情發酵？財經主播葉芷娟帶你緊盯選舉盤

今年 11 月即將登場的美國總統大選牽動全球投資人的心，選前該留意那些面向？這場大選是否會帶來行情？對於美股、台股的影響為何？就讓財經主播葉芷娟帶你剖析美國大選的觀察重點。

根據過往經驗，遇到美國總統大選年，美股漲多跌少，但是今年遇到新冠疫情攪局，該原則還適用嗎？葉芷娟認為，想要了解今年美國大選對於股市影響，有四大重點值得觀察。

首先是搖擺州態度：美國總統選情常流傳「得搖擺州得天下」，不過，路透社及福斯新聞兩份民調結果卻截然不同，賓州、密西根、威斯康辛等美國中西部 3 個搖擺州，前者是只要川普對中國嗆聲，「川粉」支持度就會上升；後者則為目前 3 州是拜登領先，顯示搖擺州仍在搖擺中，鹿死誰手未可知。

二是大選的股市走勢圖：觀察 S&P500 指數過去 10 次大選的美股走勢，選舉年上半年，股市通常漲很多，但越接近選舉日前後，股市波動則會變大。再者，最近 5 次美國總統大選的台股走勢亦顯示，台股漲跌通常是跟著美股走。

三是疫情降溫與否：疫情是影響這場大選最主要的因素，雖然防疫措施讓川普盡享宣傳資源佔上風，但離勝券在握仍有待努力。根據一份民調顯示，美國民眾對川普能否快速傳播正確的防疫資訊，好評、負評不分秋色，比例約為 40% 左右，14% 則選擇中立，因此，就民調而言，變數仍不小。

四是經濟復甦走向：疫情雖然會影響經濟，但目前全球供給端復原狀況較預期佳，不致於產生斷鏈危機。再者，大摩研究報告也發現，自 1950 年以來的 10 次經濟衰退之後，景氣呈現 V 型復甦。

雖然美國積極救市，激勵了美股強力反彈，但無限 QE 結果恐將擴大全球債務膨脹速度。資料顯示，2019 年全球債務規模已超過 250 兆美元，是全球 GDP 的三倍！葉芷娟提醒，公司債可能是下一個大麻煩，不可不慎。

總體來說，美國總統兩位候選人各有優劣勢，葉芷娟認為，若川普當選，其減稅政策有利於企業發展，短期來看，美股上漲機率蠻高的，台股也有機會維持高檔震盪；不過川普貿易壁壘政策過於激進，長遠來看，對企業成長未必是好事，所以，川普當選對美股是短多，長線就不一定了。

由於投資理財需要大量收集資訊，培養基本功，葉芷娟以美國總統大選牽動投資布局議題為例，諸如民調數據、候選人優劣勢比較、大選與美股的關聯走勢等資料都必須掌握清楚，所以，節目製作小組常需要召集會議討論方向及內容。因此，在疫情發威之際，Microsoft 365 雲端辦公室成為了節目製作小組最佳的工作場所，可以讓內部與外部進行無距離、無障礙的線上溝通。

包括運用「Microsoft Teams」共同作業、召開線上視訊會議討論，並可以進行錄影，透過「Microsoft Stream」企業影音串流平台分享給他人，讓未參與會議者也能透過影片，充分掌握資訊。同時，可經由 Microsoft PowerPoint 的「翻譯工具」同步翻譯艱澀的英文財經資料。這樣的平台對於美國總統大選的資訊收集與討論，提供很大助益。葉芷娟認為，紮實的財經團隊有了 Microsoft 365，更能掌握美國總統大選的投資趨勢！

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